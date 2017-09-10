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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۰۳

در اعتراض به کشتار مسلمانان روهینگیا؛

پاکستان سفیر میانمار در اسلام آباد را احضار کرد

پاکستان سفیر میانمار در اسلام آباد را احضار کرد

وزارت خارجه پاکستان با احضار سفیر میانمار در اسلام آباد، مراتب اعتراض خود به خشونت ارتش این کشور علیه مسلمانان روهینگیا را به وی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، وزارت خارجه پاکستان «یوون مائنیت» سفیر میانمار در اسلام آباد را در اعتراض به کشتار مسلمانان روهینگیا و خشونت علیه آنان احضار کرد.

براساس بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه پاکستان «تهمینه جنجوعه» دبیر کل امور خارجه پاکستان در دیدار با سفیر میانمار اعتراض شدید اسلام آباد به خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت «راخین» را به وی ابراز داشت.

جنجوعه همچنین از دولت میانمار خواست تا برای پایان دادن به ظلم و ستم و خشونت علیه مسلمانان ساکن این کشور هر چه سریع تر اقدامی مناسب انجام دهد.

دبیر کل امور خارجه در ادامه از دولت میانمار خواست تا علاوه برا فراهم کردن شرایط امنیتی مناسب برای مسلمان روهنیگیا و احقاق حقوق آنان، بدون هیچ ظلم و فشاری به آنان اجازه مهاجرت به سایر کشورها داده شود.

جنجوعه همچنین از دولت داکا خواست تا به توصیه های «کوفی عنان» دبیر کل سابق سازمان ملل در مورد مسلمانان روهینگیا عمل کند.

کد مطلب 4082447

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