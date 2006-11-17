نامه احمدی نژاد به رومانو پرودی برای حل مسائل خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سخنگو افزود: ارسال این نامه پیرو گفتگوهای پرودی و " محمود احمدی نژاد" در ماه سپتامبر در نیویورک صورت گرفته است.

همچنین پرودی در گفتگوی اخیر خود با روزنامه " اخبار الیوم " مصر با اشاره به روابط سیاسی و تجاری خوب کشورش با ایران بر نقش محوری تهران در حل مسائل خاورمیانه تاکید و از برقراری آتش بس در لبنان حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: حل این مشکلات بدون گفتگوی مستقیم با ایران بسیار دشوار خواهد بود، زیرا این کشور اهمیتی غیر قابل انکار دارد.

معاون وزیر امورخارجه ایتالیا نیز اخیرا در سخنانی در پارلمان این کشور، خواهان ایفای نقش ایران در حل بحران عراق شد .

" اوگو اینتینی" در پارلمان این کشور تصریح کرد : ایران به عنوان کشور مهم منطقه می تواند نقش مهمی در حل بحران عراق و تسریع در بهبود وضعیت این کشور ایفا کند .

معاون وزیر امورخارجه ایتالیا همچنین خاطر نشان کرد : برقراری ثبات ، امنیت و صلح در عراق بدون حضور ایران امکان پذیر نخواهد بود .