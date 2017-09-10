مراسم بازسازی واقعه غدیر خم در خورموج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدارعلی غضنفری شنبه شب در حاشیه برگزاری این مراسم با بیان اینکه بازسازی این واقعه مهم به همت کانون بسیج هنرمندان شهرستان دشتی برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین هدف بسیج هنرمندان این است که غدیر را به نسلهای جوان، نوجوان و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت علی(ع) معرفی و آنها را با واقعه عظیم و تاریخی غدیر آشنا کند.
غضنفری تصریح کرد: غدیر مهمترین و اساسیترین پیام اسلام است و در بحث مقوله تاریخی و مهم غدیر که بسیار مهم و با ارزش است خیلی کمکار شده است و باید بیش از اینها فعالیت در این زمینه صورت گیرد زیرا بحث ولایت، بحث شیعه و سنی نیست بحث رهبری جهان اسلام است و میبایست مسؤلین فرهنگی نسبت به این مهم تاریخی اقدام کنند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی یادآور شد: امسال بیش از ۲۶۰ هنرمند برای اجرای بازسازی واقعه مهم و تاریخی غدیر اعلام آمادگی کردند که تنها از ۱۰۰ هنرمند در بازسازی واقعه غدیر استفاده شد.
وی یادآور شد: به دنبال این هستیم که در سالهای آینده این مراسم همچون مراسم ماه محرم و صفر مردمی برگزار شود.
در پایان نیز به قید قرعه به برخی شرکت کنندگان به رسم یادبود جوایزی اهدا شد.
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