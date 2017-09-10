سردردها را جدی بگیرید/ تاثیر استرس در بروز تومورمغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی فرزین با اشاره به برگزاری کارگاه رادیوتراپی کل مغز و نخاع (CSI) اظهارداشت: بعضی از تومورها در سیستم عصبی مرکزی، در بزرگسالان و اطفال، بعد از انجام جراحی، به عنوان یک بخش استاندارد درمانی، نیازمند پرتودرمانی (رادیوتراپی) با تکنیک خاصی بنام «کرانیواسپاینال» هستند که شامل دو مرحله است. در مرحله اول، رادیوتراپی بطور گسترده، تمام مغز و نخاع را هدف قرار می دهد و در مرحله دوم درمان، اشعه بطور متمرکز و محدود، به ناحیه درگیر یا به عبارتی بستر تومور و حاشیه آن تابانیده میشود. هدف از این تکنیک درمانی، کاهش احتمال عود و گسترش تومور در محل اولیه و همچنین در سایر نقاط مغز و نخاع است.

این نوروانکولوژیست با اشاره به اینکه نحوه کانتورینگ در این کارگاه ارائه و مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد، افزود: برای هر بیماری که دچار تومور سیستم عصبی شده باشد، قبل از پرتودرمانی، سی تی اسکن انجام و سپس طراحی درمان بر روی آن صورت می‌گیرد. بسته به شرایط از سایر امکانات تصویربرداری مانند ام آر آی نیز می توان بهره گرفت.

وی ادامه داد: حداکثر تلاش پزشکان رادیوتراپی-انکولوژی آن است که حداکثر مقدار اشعه به شکلی همگون به حجم هدف (یعنی بستر تومور و باقیمانده تومور بعد از جراحی همراه با یک حاشیه امن) اِعمال شود و در عین حال بافتهای سالم اطراف، بویژه بخش های حساس و حیاتی مغز، از جمله مسیر بینایی و ساقه مغز، حتی المقدور کمتر اشعه بگیرند. طبیعتا نحوه رسم این نواحی در سیستم عصبی، در کارگاه رادیوتراپی کل مغز و نخاع (CSI) مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مسئول کارگاه رادیوتراپی کل مغز و نخاع در ادامه به موضوع سرطان مغز اشاره کرد و گفت: متأسفانه برای این نوع از تومورها، غربالگری خاصی وجود ندارد و در برخی موارد بیماری علائم خاصی نداشته و بطور اتفاقی کشف میشود و در بسیاری موارد نیز فرد با علائم غیر اختصاصی به پزشک مراجعه می‌کند.

فرزین با بیان اینکه چون این سرطان بعضا علائم خاصی ندارند، حتی گاهی پزشکان نیز آن را جدی نگرفته و این مسأله سبب تاخیر در تشخیص و پیشرفت تومور خواهد شد. بنابراین سردردهایی که در فرد به تازگی شروع شده و پیش از این نبوده، تغییر شدت، دفعات و محل درد در سر، همراهی سردرد با علایمی همچون تهوع و استفراغ، دوبینی و تاری دید و همچنین بروز تشنج بدون سابقه قبلی، نکاتی است که افراد باید آنها راجدی بگیرند و حتما برای تشخیص علت مشکلشان به پزشک مراجعه کنند.

این نوروانکولوژیست عنوان کرد: برخی ازعلائم گذرا همچون تاری دید، دوبینی و مشاهده لکه های نور در میدان بینایی، نکات دیگری هستند که افراد نباید نسبت به آنها بی توجه باشند و باید به چشم پزشک و متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنند.

مسئول کارگاه رادیوتراپی کل مغز و نخاع افزود شل شدن یک طرفه بدن به صورت گذرا نیز می‌تواند نشانی از وجود تومور در مغز باشد که در صورت بروز این علائم، تصویر برداری از مغز لازم است. متاسفانه گاهی پزشکان هم این شل شدن گذرا و یک طرفه بدن را - مخصوصا در بیماران با سن بالا - به سکته های خفیف مغزی ربط داده و از تصویربرداریهای ضروری صرفنظر می کنند.

فرزین با اشاره به اینکه تومورهای مغزی جزء تومورهای نسبتا شایع هستند، گفت: افرادی که سابقه خانوادگی بروز بدخیمی در اقوام درجه یک و دو دارند باید نسبت به این قبیل بیماری ها حساس‌تر باشند و نباید تأثیر ژنتیک و توارث در بروز این بیماری ها نادیده گرفته شود؛ هرچند ژنتیک نقش پررنگ تر و شناخته شده تری در سرطان های دیگر همچون سرطان پستان و پروستات دارد.

وی با اشاره به اینکه استرس، تنش و آلودگی هوا می تواند بصورت بالقوه - البته فعلا در حد فرضیه - در بروز تومورهای مغزی نقش داشته باشد، بیان داشت: حتی در یک سرماخوردگی ساده، استرس می تواند سبب طولانی شدن روند درمان شود بنابراین برای درمان بهتر و حتی پیشگیری باید حتی المقدور از بروز استرس و تنش اجتناب کرد.

این نوروانکولوژیست در ارتباط با تأثیر امواج مغناطیس همچون امواج موبایل و انواع پارازیت در بروز تومورهای مغزی گفت: این موضوعات هنوز شواهد ثابت شده و مشخصی نداشته و به صورت قطعی تأئید و رد نشده است و هنوز تا به نتیجه رسیدن این فرضیات راه زیادی داریم.

کارگاه رادیوتراپی کل مغز و نخاع ۲۳ شهریور برگزار می شود.