روسیه توان نظامی اندونزی را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جووونو سودارسونو" گفت که این طرح پنج ساله از سوی " سوسیلیو بامبنگ یودویونو"رئیس جمهوری انرونزی در نشست روز گذشته کابینه این کشور تصویب شد و از سال 2007 لازم الاجرا خواهد شد.

وی در جمع خبرنگاران تصریح کرد:" ما توافق کرده ایم که سیستم تسلیحاتی مهم از روسیه به ویژه تجهیزات نیروی ضربتی آن برای ارتش اندونزی مورد نیاز است ."

سودارسونو افزود: این طرح شامل خرید هشت جت " سوخوی"، دو زیردریایی و بیش از چهار هلی کوپتر جنگنده است.

این در حالی است که آمریکا روابط نظامی خود را با اندونزی در نوامبرسال 2004 از سر گرفت و محدودیتهای اعمال شده برآن را لغو کرد.

این محدودیتها در سال 1991 در نتیجه بدرفتاری نیروهای نظامی اندونزی در طول یک درگیری در "تیمور شرقی" اعمال شده بود.

قرار است جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر آسیایی خود به اندونزی سفر کند.