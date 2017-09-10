محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در همدان از ۱۸ در محل دائمی همایش های قرآنی و بین المللی همدان واقع در بلوار ارم در حال برگزاری است.

وی گفت: فیلم انیمیشن «آدم خانگی» و کاریکاتوری از محمود نظری و عکسی از رضا زنگنه به این جشنواره راه یافتند که در آیین افتتاحیه جشنواره در استان همدان که امروز یکشنبه برگزار خواهد شد، از هنرمندان کاریکاتوریست و عکاس تجلیل خواهد شد.

محمدی یاداور شد: فیلم «آدم خانگی» امروز ۱۹ شهریور ماه به صورت ویژه در آیین افتتاحیه به همراه فیلم «لابه لای درخت‌ها» اکران می‌شوند.

