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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۴۹

با اجرای حکم جایگزین حبس صورت می‌گیرد؛

پاکسازی محوطه تاریخی بیستون از زباله‌ها

پاکسازی محوطه تاریخی بیستون از زباله‌ها

کرمانشاه- مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه از صدور حکم جایگزین حبس جهت پاکسازی محوطه تاریخی بیستون از زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی توسط دادگاه این بخش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قنادی اظهارداشت: در پی مطالبات مردمی و انتشار اخبار و گزارشاتی مبنی بر انباشت زباله های شهری و نخاله های ساختمانی در محدوده دو اثر تاریخی پل صفوی و شیب پارتی در شهر بیستون، دادگاه بخش بیستون این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: در این راستا، دادگاه بیستون ضمن پیگیری موضوع، طی اقدامی قانونی و جالب حکم جایگزین حبس در جهت پاکسازی منطقه را صادر نمود که در حال حاضر نیز این حکم در مرحله اجرا است.

پل صفوی و شیب پارتی دو اثر تاریخی به ثبت ملی رسیده در داخل شهر بیستون هستند که طی چند سال اخیر به محلی برای دپو و انباشت زباله ها و نخاله های ساختمانی تبدیل شده اند.

کد مطلب 4082486

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