به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قنادی اظهارداشت: در پی مطالبات مردمی و انتشار اخبار و گزارشاتی مبنی بر انباشت زباله های شهری و نخاله های ساختمانی در محدوده دو اثر تاریخی پل صفوی و شیب پارتی در شهر بیستون، دادگاه بخش بیستون این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: در این راستا، دادگاه بیستون ضمن پیگیری موضوع، طی اقدامی قانونی و جالب حکم جایگزین حبس در جهت پاکسازی منطقه را صادر نمود که در حال حاضر نیز این حکم در مرحله اجرا است.

پل صفوی و شیب پارتی دو اثر تاریخی به ثبت ملی رسیده در داخل شهر بیستون هستند که طی چند سال اخیر به محلی برای دپو و انباشت زباله ها و نخاله های ساختمانی تبدیل شده اند.