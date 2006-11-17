به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در مراسم اختتامیه سومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی کشورکه عصر امروز برگزار شد افزود : اگر موفقیتی در سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ به دست آوردم با استفاده از خرد جمعی و اتاق فکر و همچنین همکاری خوب روابط عمومی و رسانه ها بود.

وی یکی از موفقیت های مجموعه پلیس را ارتباط دو سویه مردم و پلیس دانست و گفت : ما در طول این مدت توانستیم خلاء ارتباط بین مردم و پلیس جبران را کنیم و با برقراری یک ارتباط دو سویه اعتماد مردم را جلب کردیم.

طلایی اعتماد مردم را سرمایه ای دانست که زمینه های مشارکت مردم را برای انجام هر چه بهتر وظایف پلیس فراهم کرد.

وی با بیان اینکه در گذشته نه چندان دور رابطه سردی بین مردم و پلیس وجود داشت و دیوار بی اعتمادی بلند بود گفت : ما با استفاده ازخرد جمعی، ظرفیت روابط عمومی ها و ارتباط دو سویه در رفتار، گفتار واعمال توانستیم به جایی برسیم که درهفته ناجا شهروندان لباس پلیس افتخاری را بر تن کردند و همکار پلیس برای افزایش امنیت اجتماعی شدند.

فرمانده پیشین پلیس پایتخت در پایان گفت : بهترین راه کار ممکن برای توفیق خدمت به مردم جلب اعتماد مردم و فراهم کردن بستر همکاری برای آنها است.