اساتید دارای رکود علمی دانشگاه آزاد شناسایی شدند

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین نامه ای تحت عنوان تشویق و رکود چند سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی مصوب و ابلاغ شده بود اما به صورت کامل اجرایی نشده بود.

وی افزود: در سال جاری فرصتی پیش آمد و ارزیابی بر روی این آیین نامه صورت گرفت تا براین اساس معیارهای مربوط به موفقیت، تشویق و رکود اعضای هیات علمی نیز مجدد بررسی شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در سال جاری این آیین نامه در یک نمونه گیری بر روی ۲۰ هزار عضو هیات علمی دانشگاه پیاده سازی شد و تعدادی از اعضای هیات علمی مشمول این آیین قرار گرفتند.

رهایی تاکید کرد: بیش از هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مشمول موضوع رکود علمی قرار گرفتند بنابراین به همه افرادی که مشمول رکود علمی قرار می گرفتند اطلاع رسانی شد.

وی اظهار داشت: موضوع رکود علمی اعضای هیات علمی برای دانشگاه مهم است و باید این افراد تحرک علمی پیدا کرده و فعالیت های خود را تشدید کنند.

ارزیابی ترمی و سالی از اعضای هیات علمی دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: برنامه داریم اعضای هیات علمی دانشگاه را به صورت ترمی و سالی ارزیابی کنیم.

رهایی گفت: تا براین اساس در پایان هر ترم یا یک سال کارنامه عملکرد برای اعضای هیات علمی تدوین شود.

وی افزود: به دنبال راه اندازی یک پرتال یکپارچه هستیم تا براساس آن سامانه جامع نظارت و ارزیابی انجام شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: از تمامی واحدهای دانشگاه درخواست کردیم تا شرایط فعالیت علمی و آموزشی اساتید را فراهم کنند بنابراین تامین فضای استقرار نیز مورد توجه است.

رهایی گفت: اگر عضو هیات علمی که در زمره رکود علمی تعیین شده است مستنداتی دارد می تواند مستندات خود را به دانشگاه ارائه کند تا مدارک برای خروج از رکود علمی مجدد بررسی شود.

وی عنوان کرد: در صورتی که موضوع رکود علمی اعضای هیات علمی افراد در مراکز دانشگاهی ادامه یابد روند فعالیت وی با مشکل مواجه خواهد شد مگر اینکه این فرد فعالیت خود را اصلاح کند.