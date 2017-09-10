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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۶

معاون دانشگاه خبر داد:

اساتید دارای رکود علمی دانشگاه آزاد شناسایی شدند

اساتید دارای رکود علمی دانشگاه آزاد شناسایی شدند

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: طبق بررسی های صورت گرفته اعضای هیات علمی دارای رکود علمی این دانشگاه شناسایی شدند و به آنها تذکر داده شده است.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین نامه ای تحت عنوان تشویق و رکود چند سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی مصوب و ابلاغ شده بود اما به صورت کامل اجرایی نشده بود.

 وی افزود: در سال جاری فرصتی پیش آمد و ارزیابی بر روی این آیین نامه صورت گرفت تا براین اساس معیارهای مربوط به موفقیت، تشویق و رکود اعضای هیات علمی نیز مجدد بررسی شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در سال جاری این آیین نامه در یک نمونه گیری بر روی ۲۰ هزار عضو هیات علمی دانشگاه پیاده سازی شد و تعدادی از اعضای هیات علمی مشمول این آیین قرار گرفتند.

رهایی تاکید کرد: بیش از هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مشمول موضوع رکود علمی قرار گرفتند بنابراین به همه افرادی که مشمول رکود علمی قرار می گرفتند اطلاع رسانی شد.

وی اظهار داشت: موضوع رکود علمی اعضای هیات علمی برای دانشگاه مهم است و باید این افراد تحرک علمی پیدا کرده و فعالیت های خود را تشدید کنند.

ارزیابی ترمی و سالی از اعضای هیات علمی دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: برنامه داریم اعضای هیات علمی دانشگاه را به صورت ترمی و سالی ارزیابی کنیم.

رهایی گفت: تا براین اساس در پایان هر ترم یا یک سال کارنامه عملکرد برای اعضای هیات علمی تدوین شود.

وی افزود: به دنبال راه اندازی یک پرتال یکپارچه هستیم تا براساس آن سامانه جامع نظارت و ارزیابی انجام شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: از تمامی واحدهای دانشگاه درخواست کردیم تا شرایط فعالیت علمی و آموزشی اساتید را فراهم کنند بنابراین تامین فضای استقرار نیز مورد توجه است.

رهایی گفت: اگر عضو هیات علمی که در زمره رکود علمی تعیین شده است مستنداتی دارد می تواند مستندات خود را به دانشگاه ارائه کند تا مدارک برای خروج از رکود علمی مجدد بررسی شود.

وی عنوان کرد: در صورتی که موضوع رکود علمی اعضای هیات علمی افراد در مراکز دانشگاهی ادامه یابد روند فعالیت وی با مشکل مواجه خواهد شد مگر اینکه این فرد فعالیت خود را اصلاح کند.

کد مطلب 4082491

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    نظرات

    • hojatalizadeh IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
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      با سلام. چرا به مربيان دانشگاه آزاد سهميه هيات علمى در كنكور دولتى دكتر ى داده نميشود؟! مربى از كجا بياورد و هزينه سنگين دكترى دانشگاه آزاد را بدهد؟! صداى مربيان باشيد. به خاطر خدا.
    • كمال IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
      0 0
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      سلام. حتى به مربيان موسسات غيرانتفاعى هم سهميه داده اند. مربيان دانشگاه آزاد هميشه مورد ظلم قرار مى گيرند از طرف وزارت علوم و هيچ فرياد رسى نيست. ممنون از خبر مهر. لطفا در اين مورد خبر بنويسيد.
    • نسرين م. IR ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
      0 0
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      درود بر خبرگزارى مهر.تبعيض آشكار در پرداخت حقوق و مزايا از جمله منازل سازمانى و تعداد ساعات موظفى تدريس بين دولتى و آزاد وجود دارد. سالهاست آنها از بورس تحصيلى داخل و خارج برخوردارند و مامحروميم.
    • اعظم السادات IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
      0 0
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      آب تو دل اساتيد دولتى تكون نميخوره. اونا پول نفت رو دارند و ما دود نفت. امنيت شغلى.حقوق بهتر. دانشجوى بهتر. بورس خارج .سهميه دكترى داخل. منزل سازمانى. بهترها مال اونا تهديدات هم سهم ما.
    • كبرى IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
      0 0
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      در وزارت علوم به هر كتابى در هرجا چاپ شده باشد حداقل امتياز پژوهشى داده ميشود اما دانشگاه آزاد فقط به كتابهايى كه نشر دانشگاهى چاپ كند. غماز خانگى ست. چند تا ناشر دانشگاهى داريم مگر؟!!!
    • جميله IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
      0 0
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      واقعا دوستان درست ميگن چرا دانشگاه آزاد ركود علمى رو از وزارت ياد گرفته اما دادن امتياز پژوهشى به كتاب رو به شيوه اونها رو ياد نگرفته.
    • عبدعلى IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
      0 0
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      وزارت علوم به مربيان دانشگاه آزاد هم سهميه دكترى بدهد. ما هم فرزندان اين خاكيم.
    • سهراب IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
      0 0
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      واقعا ما فرزندان اين خاكيم؟! سهميه دكترى دولتى كه پولش را هم بايد بدهيم تقاضاى زيادى نيست اما كسى به مربيان دانشگاه آزاد بهايى نميدهد. خبرگزارى مهر لطفا خبر تهيه كنيد.

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