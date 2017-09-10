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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۳

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کاهش دمای هوای استان کرمانشاه/سومار و قصرشیرین گرمترین نقاط

کاهش دمای هوای استان کرمانشاه/سومار و قصرشیرین گرمترین نقاط

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از کاهش دمای هوای استان از روز سه‌شنبه تا پایان هفته خبر داد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش دمای هوای استان طی اواخر هفته پیش رو خبر داد و گفت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، شرایط پایدار حاکم در جو منطقه، در نیمه دوم هفته تضعیف خواهد شد.

وی افزود: دمای هوا در نقاط مختلف استان که طی امروز و فردا تغییرات چشمگیری نخواهد داشت، از روز سه شنبه تا پایان هفته  به طور نسبی کاهش خواهد یافت.

 مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: وزش باد در بعضی ساعات از روزهای دوشنبه و سه شنبه نسبتاً قابل توجه خواهد بود.

وی سومار و قصر شیرین را با حداکثر ۴۲ درجه سلسیوس،   گرم ترین نقاط استان و کنگاور و اسلام آبادغرب را با حداقل دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنک ترین نقاط استان اعلام کرد و گفت: دمای شهرستان کرمانشاه نیز بین حداقل ۱۴ و حداکثر ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 4082501

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