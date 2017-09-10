کاهش دمای هوای استان کرمانشاه/سومار و قصرشیرین گرمترین نقاط

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش دمای هوای استان طی اواخر هفته پیش رو خبر داد و گفت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی، شرایط پایدار حاکم در جو منطقه، در نیمه دوم هفته تضعیف خواهد شد.

وی افزود: دمای هوا در نقاط مختلف استان که طی امروز و فردا تغییرات چشمگیری نخواهد داشت، از روز سه شنبه تا پایان هفته به طور نسبی کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: وزش باد در بعضی ساعات از روزهای دوشنبه و سه شنبه نسبتاً قابل توجه خواهد بود.

وی سومار و قصر شیرین را با حداکثر ۴۲ درجه سلسیوس، گرم ترین نقاط استان و کنگاور و اسلام آبادغرب را با حداقل دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنک ترین نقاط استان اعلام کرد و گفت: دمای شهرستان کرمانشاه نیز بین حداقل ۱۴ و حداکثر ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.