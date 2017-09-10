شهریه دانشجویان میهمان و انتقالی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر دانشگاه شهید بهشتی شهریه دانشجویان میهمان و انتقالی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اعلام کرد. براساس اعلام دانشگاه شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی مقطع کارشناسی از نیمسال اول ۹۷-۹۶ به شرح زیر است :

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر برای هر واحد درسی پایان نامه (هر واحد) عمومی پایه نظری اصلی - تخصصی درس عملی علوم انسانی ۱۱,۶۸۷,۵۰۰ ۹۲۵,۰۰۰ ۹۷۸,۵۰۰ ۱,۱۸۷,۵۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ سایر گروه های آموزشی ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۸۷,۵۰۰ ۱,۱۶۲,۵۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰

شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی مقطع کارشناسی ارشد از نیمسال اول ۹۶-۹۷

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغییر برای هر واحد نظری شهریه هر واحد عملی شهریه هر واحد پایان نامه علوم انسانی ۲۱,۴۵۰,۲۴۰ ۲,۱۸۳,۳۲۸ ۴,۳۶۶,۶۵۶ ۴,۳۶۶,۶۵۶ سایر گروه های آموزشی ۲۶,۸۱۲,۸۰۰ ۲,۱۸۳,۳۲۸ ۴,۳۶۶,۶۵۶ ۴,۳۶۶,۶۵۶

شهریه دانشجویان مهمان و انتقالی مقطع دکتری از نیمسال اول ۹۷-۹۶

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه متغییر هر واحد نظری شهریه متغییر هر واحد عملی شهریه هر واحد رساله ارزیابی امتحان جامع علوم انسانی ۳۴,۲۳۴,۲۰۰ ۳,۲۶۵,۴۱۶ ۶,۵۳۰,۸۳۲ ۶,۵۳۰,۸۳۲ ۱۶,۶۴۳,۰۸۸ سایر گروه های آموزشی ۴۷,۴۰۱,۲۰۰ ۳,۲۶۵,۴۱۶ ۶,۵۳۰,۸۳۲ ۶,۵۳۰,۸۳۲ ۱۶,۶۴۳,۰۸۸

براساس تقویم آموزشی نیم سال اول سال ۹۷-۹۶ دانشگاه شهید بهشتی، انتخاب واحد دانشجویان از امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۶ آغاز شده و تا چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

آغاز کلاس های درس دانشگاه شهید بهشتی از ۲۵ شهریور

همچنین کلاس های درس دانشگاه از ۲۵ شهریور ماه ۹۶ آغاز خواهد شد. شنبه و یکشنبه، یک و دو مهرماه نیز حذف و اضافه انجام می شود.