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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۱

«بدن دیوانه» به مریوان رفت/ برپایی کارگاه در فضاهای بسته و باز

«بدن دیوانه» به مریوان رفت/ برپایی کارگاه در فضاهای بسته و باز

سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» کارگاهی آموزشی را در دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان برگزار می کند.

یاسر خاسب سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» درباره جدیدترین فعالیت های این گروه در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی به خبرنگار مهر گفت: از امروز یکشنبه ۱۹ شهریورماه به شهر مریوان سفر می کنم تا در دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان کارگاه آموزشی ۲ یا ۳ روزه را برگزار کنم.

وی توضیح داد: به دلیل اینکه جشنواره تئاتر مریوان جشنواره ای برای تئاتر خیابانی است، احتمالا علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی مدنظر در فضای بسته، در محیط های باز نیز این کارگاه را برگزار می کنیم.

سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» اظهار کرد: این کارگاه ها به نوعی اولین فعالیت آکادمی ملی «حرکت» در شهرستان ها است زیرا این آکادمی از زمان شروع فعالیت خود در تهران کارگاه آموزشی برگزار کرده ولی قصدمان این است که با برگزاری کارگاه های آموزشی در شهرستان های مختلف به کشف استعداد در این زمینه بپردازیم تا این استعدادها در فستیوال آکادمی ملی «حرکت» حضور پیدا کنند.

یاسر خاسب در حال حاضر مسئول تیم حرکت نمایش «آیینه های روبرو» به کارگردانی محمد رحمانیان است که در تالار وحدت اجرا می شود.

کد مطلب 4082512
فریبرز دارایی

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