به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه زلزلهای به قدرت ۳.۶ ریشتر به مرکزیت جمهوری آذربایجان در بخشهایی از شهرستان نمین نیز احساس شد.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل این زمینلرزه در ساعت هفت صبح در عمق ۲۸ کیلومتری و در ۲۳ کیلومتری عنبران و ۲۸ کیلومتری نمین به وقوع پیوست.
مسعود امامی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر چند زمینلرزه در برخی مناطق شهرستان نمین احساس شده اما به دلیل فاصله مرکز آن از شهرستان نمین، خسارتی در بر نداشته است.
وی افزود: سالانه زمینلرزههای متعددی در استان اردبیل تجربه میشود و از ابتدای سال زمینلرزههای مختلفی با مرکزیت جمهوری آذربایجان در استان اردبیل نیز احساس شده است.
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