به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی شنبه شب در یادواره شهدای قسطین لار و بیست روستای همجوارمنطقه الموت اظهار کرد: اگر ما آگاهی نداشته نباشیم که شهدا برای چه اهدافی رفتند و شهید شدند و چه نیت‌های والایی داشتند، ممکن است فکر کنیم آنها دچار خسارت شده‌اند و برایشان دلسوزی کنیم.

وی بیان کرد: باید برای خودمان احساس تاسف کنیم که از قافله شهدا جا مانده‌ایم، اگر بدانیم خدای متعال چه نعمت‌های عظیمی نصیب شهدا می‌کند به حال و روز خودمان که توفیق شهادت نصیب ما نشده تاسف خواهیم خورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه شهدا با شهادت خود مردم را به دین دعوت کردند، گفت: روز قیامت از همه انسان‌ها سوال خواهد شد که در مسیر ترویج و تبلیغ دین الهی چه اقداماتی کردند؟ آیا کسی که عمل و حرفش باهم یکسان نیست، می‌تواند تبلیغ دین خدا را انجام دهند؟

وی افزود: گویا آیه ۲۰ سوره "یس" زبان حال شهیدان است که می‌فرماید: "ای خویشاوندان من، راه دین و خدا و پیامبران را ادامه دهید"؛ شهدا هم این مسیر را طی کردند و زمانی که شهید در آستانه شهادت قرار می‌گیرد خداوند به او بهشت را هدیه می‌دهد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: شهید پس از شهادت خود می‌گوید کاش خویشاوندان و دوستان و اطرافیانم می‌دانستند که خداوند مرا آمرزیده و پرونده اعمال مرا پاک کرده و به من مقام کرامت عطا کرده است.

وی عنوان کرد: همه اعمال، رفتار، گفتار و حضور شهدا در جبهه‌های جنگ دعوت به دین بود و این تبلیغ دین فقط سخنرانی و حضور عادی نبود؛ بلکه آنها به دنیا ثابت کردند برای دعوت به دین جان خود را هم می‌دهند.

این کارشناس قرآنی تصریح کرد: شهدا در راه تبلیغ دین فقط شعار ندادند؛ بلکه با تقدیم جان و خون خود در عمل این موضوع را ثابت کردند و خداوند هم مقام مکرمین را به آنها عطا کرد.

وی با بیان اینکه شهیدان با شهادت خود ولایت را تبلیغ کردند، عنوان کرد: ولایت به حدی دارای اهمیت است که ما برای حفظ و تبلیغ آن خون می‌دهیم؛ اگر خدای متعال روح ولایت را در دین و احکام اسلامی نمی‌دمید فقط اسکلتی از دین وجود داشت.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: ولایت و امامت نزد خدای متعال به حدی دارای جایگاه ارزشمندی است که خداوند در آخرین روزهای عمر پیامبر(ص) با همه تلاش‌های ایشان طی ۲۳سال، می‌فرماید:" اگر ماموریت خود را در معرفی امامت و ولایت انجام ندهی گویی هیچ کاری نکرده ای. "

وی افزود: دین ما بدون ولایت شبیه اسلام داعشی خواهد بود؛ شهدای ما با تبعیت از ولایت فقیه به همه دنیا نشان دادند دین ما دین اهل ولایت است و با دین داعش و سعودی‌ها و اسلام آمریکایی تفاوت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین عنوان کرد: در روایات آمده است اگر کسی همه ساعات‌ روزهای سال را نماز بخواند و همه روزهای سال را به غیر از دو روز حرام روزه بدارد و خمس، زکات و حج را به جای آورد؛ اما ولایت و امامت را قبول نداشته باشد مشمول ذره ای ثواب نخواهد شد و اهل ایمان حساب نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در روز غدیرخم روح ولایت در پیکر دین دمیده شد، گفت: دین بدون ولایت اسلام آمریکایی و داعشی است، اولین مبلغ ولایت حضرت رسول(ص) بود و شهیدان که فرزندان معنوی امامان معصوم(ع) هستند راه پیامبر(ص) را ادامه دادند.

امام جمعه قزوین جهاد در راه خدا را سومین ویژگی برجسته شهدا برشمرد و افزود: شهدا از خانواده، فرزند و جان شیرین خود گذشتند تا از کشور و اسلام و حرم اهل بیت (ع) دفاع کنند؛ این شهدا تفاوت دارند با کسانی که در رفاه به سر می برند و می‌گویند سوریه، غزه و عراق به ما ربطی ندارد.

وی بیان کرد: در این ایام شاهدیم مستکبران مردم میانمار را با جنایت‌های وحشتناکی قتل عام می‌کنند؛ اگر درد دین و مسلمانان را داریم نباید از کشتار مسلمانان میانمار خوابمان ببرد.

آیت‌الله عابدینی افزود: کسی که غیرت و شرف دینی داشته باشد نسبت به ظلم و ستم به مسلمانان سکوت نمی‌کند؛ کسی که این نگاه را دارد مجاهد فی سبیل الله است.

وی عنوان کرد: امامان اقامه کننده نماز، آمران به معروف و ناهی از منکر بودند، شهدای ما نیز به عنوان ادامه دهنده راه امامان، پایبند به اقامه نماز بودند البته هرانسان باغیرت دینی اقامه کننده نماز و دلسوز مسلمانان جهان می‌شود.

این کارشناس قرآنی در پایان گفت: شهدا مقام اقامه کننده نماز را در حد اعلا کسب و با خدا معامله کردند، خداوند جان و مال هرکسی را قبول نمی‌کند اما جان شهیدان را به بهای بهشت می‌خرد و به آنها حیات طیبه عطا می‌کند.