کشته و زخمی شدن 12 تن از جمله یک تبعه انگلیسی / کشف 16 جسد دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع پلیس عراق گفت که در جریان تبادل آتش در منطقه الزبیر در نزدیک بصره در جنوب این کشور یک انگلیسی و چهار عراقی کشته و یک تبعه دیگر غربی زخمی شد.

وی این درگیری را ناشی از ورود یک خودروی حامل اتباع خارجی غیر قانونی به داخل عراق دانست و گفت : نیروهای پلیس گمرک عراق در نزدیک مرز با کویت، یک دستگاه خودروی حامل شش تبعه خارجی را که بدون مجوز وارد عراق شده بودند، متوقف کردند که به دنبال آن، درگیری بین دوطرف روی داد که براثر آن، یک انگلیسی،دو نیروی پلیس گمرک و دو زن کشته شدند و یک تبعه خارجی که احتمالا آمریکایی است، زخمی شد.

وی گفت : بقیه افراد فورا با خودروی خود به سمت کویت فرار کردند و جسد انگلیسی کشته شده به بیمارستان الزبیر منتقل شد و به اعتقاد من، این خودرو حامل کارکنان امنیتی بوده است که به دنبال همکاران خود شامل چهار آمریکایی و یک اتریشی

می گشته اند که دیروز در جنوب عراق ربوده شدند.

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی عراق گفت که سارقان مسلح امروز با به قتل رساندن چهار نگهبان بانک "الرافدین" عراق، 700 هزار دلار را به سرقت بردند.

وی افزود: نیروهای پلیس جسد این چهار نفر را صبح امروز درمنطقه العطیفیه در کنار منطقه الکرخ پیدا کردند و در پی این حادثه نیروهای پلیس رئیس بانک را فراخواندند و وی گفت که یک میلیارد دینار عراقی از این بانک مفقود شده است.

از سوی دیگر، ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که یک نظامی این کشور دیروز در استان دیالی عراق به ضرب گلوله کشته شده است که با احتساب وی، شمار نیروهای آمریکایی کشته شده در عراق از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003میلادی

تا کنون به 2 هزار و 859 نفر رسیده است.

از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی العربیه درخبری اعلام کرد که تبعه اتریشی ربوده شده در جنوب عراق در جریان درگیری نیروهای آمریکایی و ربایندگان در این منطقه کشته شده است.

افراد مسلح روز گذشته با ایجاد مرکز ایست و بازرسی ساختگی در نزدیک مرز عراق با کویت و متوقف کردن یک کاروان متشکل از چندین دستگاه کامیون و خودروهای امنیتی، 14 نفر از جمله چهار کارمند امنیتی آمریکایی و یک اتریشی را ربودند که درپی آن نیروهای آمریکایی و انگلیسی برای یافتن این افراد عملیاتی را در جنوب عراق آغاز کردند.

در همین حال، پلیس عراق اعلام کرد که جسد 14 نفر را در مناطق مختلف عراق یافته است و دو جسد نیز در 12 کیلومتری شمال شهر فلوجه کشف شد.

منابع پلیس شهر کرکوک نیز اعلام کرد که افراد مسلح با تیراندازی در این شهر یک نفر را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کردند.