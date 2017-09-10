احمد خیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج و شبکه بهداشت، همایش آشنایی با آسیب‌های مصرف کالاهای قاچاق و روش‌های تشخیص محصولاتِ مجوز دار از کالاهای تقلبی، برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری این همایش و نقش آن در بالا بردن آگاهی شهروندان، گفت: معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج با همکاری شبکه بهداشت، همایش آشنایی با آسیب‌های مصرف کالاهای سلامت‌محور، قاچاق را برگزار می‌کند که مهم‌ترین هدف آن افزایش آگاهی شهروندان درباره کالای قاچاق و آسیب‌های استفاده از آن است.

خیری افزود: روش‌های تشخیص محصولاتِ دارای مجوز از کالاهای قاچاق و تقلبی یکی دیگر از محورهایی است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.

وی با اشاره به شیوعِ پدیده قاچاق و تضعیف تولیدات داخلی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، یادآور شد: به‌طورقطع در این چرخه معیوب، این مصرف‌کنندگان داخلی هستند که با خرید این کالاها متضرر می‌شوند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری کرج گفت: مشکل دیگر واردات کالاهای غیراستاندارد و قاچاق نبود نظارت کافی بر روی آن‌هاست، کالاهای قاچاق به دلیل نبود ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی، جامعه را در مقابل ورود کالاهای زیان‌آور، خطرناک، پرتو زا قرار می‌دهد که این مهم موجب زیان‌های فراوانی به بهداشت و سلامت جامعه می‌شود.

خیری با تأکید بر اینکه کالاهای قاچاق باهدف کسب سود بیشتر وارد می‌شوند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل کالاهای تقلبی و غیراستانداردی که باقیمت اندکی عرضه می‌شوند، مطلوبیت زیادی برای واردات دارند.

وی افزود: محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی ازجمله کالاهایی هستند که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند که به‌صورت مستقیم هم با سلامت و بهداشت جامعه در ارتباط هستند.

به گفته خیری، همایش آشنایی با آسیب‌های مصرف کالاهای قاچاق دوشنبه بیستم شهریورماه در مرکز علمی آسمان‌نما و رصدخانه خواجه‌نصیرالدین طوسی برگزار می‌شود.