به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها و دلاورمردیهای رزمندگان، ایثارگران، شهدا و همه اقشار ایران اسلامی است.
وی اضافه کرد: در هفته گرامیداشت دفاع مقدس که از ۳۱ شهریورماه آغاز میشود برنامههای متعدد و متنوعی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای مهم در این هفته رونمایی از تندیس شهید عالی زنده بودی است.
وی بیان کرد: آذین بندی محیط سازمان، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری نمایشگاه عکس و ساخت گنجینه شهدا، جلسه عمومی ریاست سازمان با ایثارگران سازمان، غباررویی از گلزار شهدا، و حضور در مراسم شب خاطرهها از دیگر برنامههای این هفته است.
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