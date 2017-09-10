به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و دلاورمردی‌های رزمندگان، ایثارگران، شهدا و همه اقشار ایران اسلامی است.

وی اضافه کرد: در هفته گرامیداشت دفاع مقدس که از ۳۱ شهریورماه آغاز می‌شود برنامه‌های متعدد و متنوعی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم در این هفته رونمایی از تندیس شهید عالی زنده بودی است.

وی بیان کرد: آذین بندی محیط سازمان، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری نمایشگاه عکس و ساخت گنجینه شهدا، جلسه عمومی ریاست سازمان با ایثارگران سازمان، غباررویی از گلزار شهدا، و حضور در مراسم شب خاطره‌ها از دیگر برنامه‌های این هفته است.