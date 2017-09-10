معافیت ۸۰ فرزند مددجوی شادگانی از خدمت سربازی

جلیل علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته ۸۰ مورد از افراد تحت حمایت این نهاد با حمایت‌های کمیته امداد خمینی از خدمت سربازی معاف شدند.

وی با اعلام اینکه این تعداد با هماهنگی حوزه نظام وظیفه و همت کمیته امداد از خدمت سربازی معاف شده‌اند، افزود: این نهاد طبق تفاهمنامه‌ای که با سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا منعقد کرده می‌تواند فرزندان مددجویی که سرپرست خانوار ندارند را از خدمت سربازی معاف کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شادگان با اشاره به اینکه تسهیلات معافیت و کسر خدمت سربازی با داشتن شرایط لازم در این زمینه صورت می‌گیرد، اضافه کرد: بر اساس قوانین تعیین شده در این زمینه فرزندان پسر زنان سرپرست خانوار و فاقد سرپرست و همچنین فرزندان پسری که سرپرست آنها به علت وضعیت جسمی ضعیف و ناتوان است، می‌توانند از خدمات معافیت سربازی استفاده کنند.

علیزاده در پایان گفت: خدمات مربوط به تسهیلات سربازی در کمیته امداد در قالب معافیت سربازی، انتقال به نزدیکترین مرکز محل سکونت و کاهش تعرفه خدمت سربازی به مددجویان مشمول این خدمت ارائه می‌شود.