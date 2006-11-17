روابط عمومی ها باید منعکس کننده خواست مردم باشند / "صداقت" بهترین راهبرد تقویت اعتماد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن اسماعیلی که عصر امروز در سومین اختتامیه سومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی کشور سخن می گفت، افزود : تبلیغات بخشی از کارکرد روابط عمومی هاست اما اگر آنها هزینه ای را که صرف تبلیغات می کنند در کارکرد روابط عمومی خود هزینه کنند نتایج بهتری خواهند گرفت.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری این کنفرانس گفت : امیدوارم کار این کنفرانس و تداوم فعالیت آن بتواند به حل مشکلات روابط عمومی و مسائل ارتباطی کشور کمک کند.

به عقیده اسماعیلی مشکلات متعددی که در عمل گریبانگیر بخش رسانه ها و از جمله روابط عمومی شده ناشی از فقر ادبیات رسانه ای و ارتباطی است.

وی درادامه به دو نگاه سنتی و مدرن در روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت : یک نگاه سنتی قدیمی و انشاء الله منسوخ معتقد بود دولت مالک اطلاعات است و حکومت ها نیازی به پاسخگویی ندارند و با این نگاه مدیران در ارائه اطلاعات اقدامی انجام نمی دادند ، اما در مقابل در نگاه مدرن دولت مالک اطلاعات نیست بلکه امانت دار اطلاعات است.

به گفته اسماعیلی نگاه دوم نه تنها نمی تواند از دسترسی مردم به اطلاعات ممانعت کند بلکه دسترسی آنها به اطلاعات را آسان می کند.

وی افزود : نگاه مدرن باید به صورت کاملا شفاف و مدون به صورت یک فرهنگ در دست مدیران و مردم قرار گیرد که این اقدام آثار و تبعات مثبتی در پی خواهد داشت.

وی درادامه به برنامه چهارم توسعه دولت اشاره کرد و گفت : در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده که قانون جامع ارتباطی تنظیم کرده و آن را به مجلس بفرستد که به نظر من در این برنامه به جایگاه روابط عمومی ها توجه نشده و یکی از مطالبات برگزاری چنین همایشی می تواند همین موضوع باشد.

دکتر اسماعیلی درادامه به پدیده نوع روابط عمومی سایبر، اشاره کرد و گفت : در قانون جدیدی که می خواهد نوشته شود باید به ظهور فناوری های جدید نیز توجه شود.

وی اعتماد مخاطبان را بالاترین سرمایه برای روابط عمومی ها دانست وگفت : صداقت بهترین راهبرد برای کسب و تقویت اعتماد ملی است.

وی در پایان با بیان اینکه روابط عمومی ها باید کانال گفتگوی دو سویه باشند افزود : ما نباید فقط روابط عمومی ها را به عنوان گزارشگر وقایع اتفاقیه ببینیم بلکه آنها باید منعکس کننده آمال، آرزوها و خواست مردم باشند.