احکام بازنشستگی بیمه اجتماعی روستائیان به مشمولان قزوین اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی در مراسم اهدای احکام بازنشستگی بازماندگان مشمول شهرستان قزوین که با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از خانواده های مستمری بگیران بیمه اجتماعی روستائیان استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بیمه اجتماعی روستائیان به عنوان یک پشتوانه اقتصادی برای آینده روستائیان از سوی دولت انتخاب شد و در سالیان گذشته با خدمات دولت و پرداخت بیش از ۲ سوم از حق بیمه از سوی دولت تلاش شد تا روستائیان بیشتری بتوانند تحت پوشش این بیمه اجتماعی قرار گیرند.

وی بیان کرد: اجرای بازنشستگی پیش از موعد در کشور یکی دیگر از فعالیت های حمایتی دولت از مشمولین این بیمه اجتماعی بود که به واسطه آن امسال بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی به جمع بازنشستگان این صندوق اجتماعی افزوده می شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان قزوین خاطرنشان کرد:اهدای احکام بازنشستگی و مستمری بازماندگان برای مشمولین این بیمه اجتماعی از آغاز دهه کرامت آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه در بازه های زمانی مختلف ادامه خواهد داشت.

رضایی گفت: در این مرحله به تفکیک شهرستان های مختلف احکام مستمری بازماندگان به خانواده های ایشان اهدا خواهد شد.

وی بیان کرد: اغلب خانواده هایی که مستمری بازماندگان برای آن ها در این بازه زمانی اهدا می شود به طور میانگین تنها ۵سال حق بیمه پرداخت کرده اند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان قزوین همچنین بیان کرد: در بین خانوارهایی که امروز احکام مستمری بازماندگان به آنها اعطا شد حتی خانوارهایی با میانگین پرداخت حق بیمه ۱ سال نیز وجود داشتند.

رضایی تصریح کرد: متاسفانه آمار خانوارهای تحت پوشش این بیمه اجتماعی در روستاهای قزوین افزایشی نداشته است در حالی که در سالیان گذشته با طرح های مختلف تلاش شده است تا مزایای این طرح خدماتی حمایتی برای روستائیان شفاف سازی و ارائه شود.

وی با گلایه از دهیاران استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه مسئولین آگاه به خدمات این طرح حمایتی برای گسترش آن فعالیت های خوبی انجام دادندکه مهم ترین آن اجرای طرح هر دهیار یک کارگزار در روستاها بود که علی رغم طرح خوب و کارآمد از سوی دهیاران به خوبی اجرایی نشد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان گفت: در صورتی که دهیاران با این طرح همکاری می کردد قطعا خانوارهای بیشتری از روستاهای قزوین می توانستند تحت پوشش این بیمه خدماتی قرار گیرند در حالی که ما شاهد عدم همکاری مناسب از طرف دهیاران در روستاها بودیم.

رضایی افزود: البته امروزتلاش ما این است تا با همراهی مسئولین استان بتوانیم خدمات این طرح را به دست روستائیان استان قزوین برسانیم.