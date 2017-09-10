کاراته کاهای ایران بر سکوی قهرمانی رقابت های جام ولایت تکیه زدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کاراته سبک «شین دای» از روز پنجشنبه در ایلام آغاز و عصر دیروز به پایان رسید.

۹۰۰ ورزشکار از ۵ کشور ایران، سوریه ، افغانستان، عراق و کویت در سالن شهدای قلاویزان شهر ایلام به مصاف هم رفتند.

این مسابقه ها در ۲ بخش زنان و مردان و در رده های سنی مختلف برگزار شد که تیم ها در قالب ۱۶ تیم داخلی و خارجی به مصاف هم رفتند.

در پایان رقابت های بخش مردان تیم ایران که سرپرستی آ نرا هیئت کاراته ایلام بر عهده داشت با ۳۲ طلا به مقام قهرمانی دست یافت.

عراق با کسب پنج مدال طلا مقام دوم، افغانستان با ۲ مدال طلا مقام سوم و تیم کویت نیز با یک طلا مقام چهارم شدند.

همچنین در رقابت های بانوان نیز ایلامیها خوش درخشیدند و با کسب ۳۵ مدال طلا و ۲۴ مدال نقره مقام اول، تهران با ۱۱ مدال طلا و ۱۵ نقره مقام دوم و تیم استان کرمان با چهار طلا و پنج نقره مقام سوم این رقابت ها را بدست آوردند.