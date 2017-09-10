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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۸

کاراته کاهای ایران بر سکوی قهرمانی رقابت های جام ولایت تکیه زدند

کاراته کاهای ایران بر سکوی قهرمانی رقابت های جام ولایت تکیه زدند

ایلام-رقابت های کاراته سبک شین دای جام ولایت در بخش مردان با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کاراته سبک «شین دای» از روز پنجشنبه در ایلام آغاز و عصر دیروز به پایان رسید.

۹۰۰ ورزشکار از ۵ کشور ایران، سوریه ، افغانستان، عراق و کویت در سالن شهدای قلاویزان شهر ایلام  به مصاف هم رفتند.

این مسابقه ها در ۲ بخش زنان و مردان و در رده های سنی مختلف برگزار شد  که تیم ها در قالب ۱۶ تیم داخلی و خارجی به مصاف هم رفتند.

در پایان رقابت های بخش مردان تیم ایران که سرپرستی آ نرا هیئت کاراته ایلام بر عهده داشت با ۳۲ طلا به مقام قهرمانی دست یافت.

عراق با کسب پنج مدال طلا مقام دوم، افغانستان با ۲ مدال طلا مقام سوم و تیم کویت نیز با یک طلا مقام چهارم شدند.

همچنین در رقابت های بانوان نیز ایلامیها خوش درخشیدند و با کسب ۳۵ مدال طلا و ۲۴ مدال نقره مقام اول، تهران با ۱۱ مدال طلا و ۱۵ نقره مقام دوم و تیم استان کرمان با چهار طلا و پنج نقره مقام سوم این رقابت ها را بدست آوردند.

کد مطلب 4082565

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