به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، هیات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست وزرای علوم، تحقیقات و فناوری سازمان همکاری اسلامی شرکت کرد.

مشاور وزیر علوم با تاکید بر اینکه در دنیای اسلام، جنبش فرهنگی و تمدنی جدیدی در حال شکل گیری است گفت: طبق اطلاعات استخراج شده از پایگاه استنادی ISI سهم کشورهای اسلامی در انتشارات مقالات علمی جهان طی ۱۶ سال گذشته از ۲ درصد به ۸ درصد رسیده است که رشد چشمگیری محسوب می‌شود. علاوه بر آن آهنگ رشد انتشارات علمی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی ۸ برابر بیشتر از رشد متوسط جهانی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای سازمان همکاری اسلامی در زمینه آموزش، علوم و فناوری همکاری‌های گسترده‌ای دارد و مراکز منطقه‌ای و بین المللی از جمله مرکز منطقه‌ای توسعه پارک‌های علم و فناوری، مرکز منطقه‌ای اقیانوس شناسی غرب آسیا در این زمینه فعال هستند. جمهوری اسلامی ایران با همکاری کامستک، میزبان سه شبکه بین الملل اسلامی شامل نانو فناوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاههای مجازی است که امیدواریم این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس هیات جمهوری اسلامی ایران در جمع وزرای سازمان همکاری اسلامی تاسیس شبکه زنان فناور جهان اسلام را پیشنهاد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از توسعه دیپلماسی علمی و فناوری بین کشورهای اسلامی به طور ویژه حمایت و بدین منظور از انجام طرح‌های مشترک کلان علمی در حوزه‌های فناوری ماهواره، ابر رایانه و مطالعات اقیانوسی استقبال می‌کند.

وی افزود: وجود بیش از ۷۶ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علمی ایران، ۳۹ پارک علمی و فناوری و ۱۷۰ مرکز رشد پیشتوانه مناسبی برای توسعه دیپلماسی علمی و فن آوری بین کشورهای اسلامی است.

وزرای علوم، تحقیقات و فناوری سازمان همکاری اسلامی به منظور بررسی و تصویب برنامه ده ساله همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری اعضاء جهت ارائه به اجلاس سران که با حضور بیش از ۲۰ تن از روسا و سران بلندپایه کشورهای اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود، گردهم آمده بودند.