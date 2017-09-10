انتقال ۵۶ حاجی بیمار به ایران/ اسامی ۲۳ فوتی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر پیرحسین کولیوند، افزود: همچنین در حال حاضر ۱۷ زائر ایرانی در بیمارستان های سعودی هستند که تعدادی از آنها در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر و وابسته به دستگاه تنفس مصنوعی هستند.

وی گفت: ۴۰ بیمار در مرکز پزشکی حج بستری هستند که ۵ نفر از این افراد برای ادامه درمان به ایران منتقل خواهند شد و مابقی ظرف روزهای آینده به کاروان های خود ملحق خواهند شد.

کولیوند با بیان این مطلب که وضعیت سلامتی زایران کشورمان نسبت به سال های ۹۴ و قبل از آن از شرایط بهتری برخوردار است، گفت: تلاش می کنیم افرادی را که در بیمارستان های سعودی بستری هستند به ایران منتقل کنیم.

وی با بیان این مطلب که شرایط ما بحرانی نیست و هیچ بیماری خاصی زایران راتهدید نمی کند ؛ گفت : تعداد مراجعات زایران کشورمان به کلینیک های تخصصی و بیمارستان های ایران در مکه مکرمه نسبت به دوره های قبل به مراتب کمتر است.

کولیوند درخصوص شمار زائرانی که تاکنون در سرزمین وحی فوت کرده اند، گفت: تاکنون ۲۲ نفر از زائران کشورمان که اکثریت آنان دارای سابقه بیماری قلبی و تنفسی بوده اند، در مکه مکرمه و یک زائر نیز در مدینه منوره جان به جان آفرین تسلیم کرده اند.

اسامی زائران فوت شده

۱ – علی ناز سالاری پور/ فرزند نوروز / کاروان ۳۲۰۱۰ / استان هرمزگان

۲ – زهرا توکلی/ فرزند احمد / کاروان ۳۲۰۱۶ / استان هرمزگان

۳ – محمد غیاثی / فرزند عباسعلی / کاروان ۱۹۴۴۸ / استان خراسان رضوی

۴ – رستمعلی چراغ پور / فرزند اسماعیل / کاروان ۴۱۰۱۰ / استان البرز

۵ – محترمه حسن زاده / فرزند ابراهیم / کاروان ۳۰۰۰۱ / استان مازندران

۶ – حسن آقا طریقی عنصرودی / فرزند محمد قلی / کاروان ۱۱۲۳۷ / استان آذربایجان شرقی

۷ – محمد حسین پاپوش / فرزند علی اصغر / کاروان ۳۴۰۰۴ / استان یزد

۸ – مراد دردی / فرزند دردی / کاروان ۳۸۰۴۰ / استان گلستان

۹ – فاطمه دریانورد / فرزند صالح / کاروان ۳۲۰۱۵ / استان هرمزگان

۱۰ – ولی الله محسنیان آهنگر / فرزند محسن / کاروان ۳۰۰۰۷ / استان مازندران

۱۱- گوکی سید مختوم / فرزند ایشان / کاروان ۳۸۰۵۲ / استان گلستان

۱۲ – محمد رضایت / فرزند عبدالرحیم / کاروان ۱۳۲۷۷ / استان اصفهان

۱۳ – ناصر مرتضایی / فرزند صمد / کاروان ۱۷۰۳۱ / استان تهران

۱۴ – شعبان مرادی / فرزند احمد / کاروان ۳۳۰۰۸ / استان همدان

۱۵ – فتحعلی حسنی / فرزند محبوبعلی / کاروان ۳۳۰۰۳ / استان همدان

۱۶ – سلیمان زکی / فرزند موسی / کاروان ۱۱۲۴۱ / استان آذربایجان شرقی

۱۷ – عوض محمد عوض زاده / فرزند خال لی خان / کاروان ۳۸۰۳۱ / استان گلستان

۱۸ – فتحعلی بیله / فرزند عباس / کاروان ۲۰۰۵۰ / استان خوزستان

۱۹ – سلیمان ایشانی / فرزند داوود / کاروان ۳۸۰۴۷ / استان گلستان

۲۰ – معصومه مرادی پور / فرزند عباس / کاروان ۳۹۰۱۸ / استان خراسان جنوبی

۲۱ – کامله چعباوی / فرزند صیاح / کاروان ۲۰۰۴۷ / استان خوزستان

۲۲ – غلامحسین امیرآبادی / فرزند محمد / کاروان ۳۹۵۰۷ / استان خراسان جنوبی

۲۳ – ربابه آزادگان قمی / کاروان ۱۷۰۱۶ / استان تهران ( مدینه منوره )