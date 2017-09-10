انتقال ۵۶ حاجی بیمار به ایران/ اسامی ۲۳ فوتی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر پیرحسین کولیوند، افزود: همچنین در حال حاضر ۱۷ زائر ایرانی در بیمارستان های سعودی هستند که تعدادی از آنها در بخش مراقبت های ویژه تحت نظر و وابسته به دستگاه تنفس مصنوعی هستند.
وی گفت: ۴۰ بیمار در مرکز پزشکی حج بستری هستند که ۵ نفر از این افراد برای ادامه درمان به ایران منتقل خواهند شد و مابقی ظرف روزهای آینده به کاروان های خود ملحق خواهند شد.
کولیوند با بیان این مطلب که وضعیت سلامتی زایران کشورمان نسبت به سال های ۹۴ و قبل از آن از شرایط بهتری برخوردار است، گفت: تلاش می کنیم افرادی را که در بیمارستان های سعودی بستری هستند به ایران منتقل کنیم.
وی با بیان این مطلب که شرایط ما بحرانی نیست و هیچ بیماری خاصی زایران راتهدید نمی کند ؛ گفت : تعداد مراجعات زایران کشورمان به کلینیک های تخصصی و بیمارستان های ایران در مکه مکرمه نسبت به دوره های قبل به مراتب کمتر است.
کولیوند درخصوص شمار زائرانی که تاکنون در سرزمین وحی فوت کرده اند، گفت: تاکنون ۲۲ نفر از زائران کشورمان که اکثریت آنان دارای سابقه بیماری قلبی و تنفسی بوده اند، در مکه مکرمه و یک زائر نیز در مدینه منوره جان به جان آفرین تسلیم کرده اند.
اسامی زائران فوت شده
۱ – علی ناز سالاری پور/ فرزند نوروز / کاروان ۳۲۰۱۰ / استان هرمزگان
۲ – زهرا توکلی/ فرزند احمد / کاروان ۳۲۰۱۶ / استان هرمزگان
۳ – محمد غیاثی / فرزند عباسعلی / کاروان ۱۹۴۴۸ / استان خراسان رضوی
۴ – رستمعلی چراغ پور / فرزند اسماعیل / کاروان ۴۱۰۱۰ / استان البرز
۵ – محترمه حسن زاده / فرزند ابراهیم / کاروان ۳۰۰۰۱ / استان مازندران
۶ – حسن آقا طریقی عنصرودی / فرزند محمد قلی / کاروان ۱۱۲۳۷ / استان آذربایجان شرقی
۷ – محمد حسین پاپوش / فرزند علی اصغر / کاروان ۳۴۰۰۴ / استان یزد
۸ – مراد دردی / فرزند دردی / کاروان ۳۸۰۴۰ / استان گلستان
۹ – فاطمه دریانورد / فرزند صالح / کاروان ۳۲۰۱۵ / استان هرمزگان
۱۰ – ولی الله محسنیان آهنگر / فرزند محسن / کاروان ۳۰۰۰۷ / استان مازندران
۱۱- گوکی سید مختوم / فرزند ایشان / کاروان ۳۸۰۵۲ / استان گلستان
۱۲ – محمد رضایت / فرزند عبدالرحیم / کاروان ۱۳۲۷۷ / استان اصفهان
۱۳ – ناصر مرتضایی / فرزند صمد / کاروان ۱۷۰۳۱ / استان تهران
۱۴ – شعبان مرادی / فرزند احمد / کاروان ۳۳۰۰۸ / استان همدان
۱۵ – فتحعلی حسنی / فرزند محبوبعلی / کاروان ۳۳۰۰۳ / استان همدان
۱۶ – سلیمان زکی / فرزند موسی / کاروان ۱۱۲۴۱ / استان آذربایجان شرقی
۱۷ – عوض محمد عوض زاده / فرزند خال لی خان / کاروان ۳۸۰۳۱ / استان گلستان
۱۸ – فتحعلی بیله / فرزند عباس / کاروان ۲۰۰۵۰ / استان خوزستان
۱۹ – سلیمان ایشانی / فرزند داوود / کاروان ۳۸۰۴۷ / استان گلستان
۲۰ – معصومه مرادی پور / فرزند عباس / کاروان ۳۹۰۱۸ / استان خراسان جنوبی
۲۱ – کامله چعباوی / فرزند صیاح / کاروان ۲۰۰۴۷ / استان خوزستان
۲۲ – غلامحسین امیرآبادی / فرزند محمد / کاروان ۳۹۵۰۷ / استان خراسان جنوبی
۲۳ – ربابه آزادگان قمی / کاروان ۱۷۰۱۶ / استان تهران ( مدینه منوره )
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