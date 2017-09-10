روند اجرایی فاز دوم طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه شتاب می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، اسدالله رازانی طرح توسعه پتروشیمی اوره و آمونیاک را یکی از مهمترین پروژه های در دست اجرای استان دانست و گفت: این پروژه با ۲۲۰ میلیون یورو و سرمایه گذاری ارزی و حدود ۴۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی به صندوق توسعه ملی ارایه شده بود و از حدود ۳ سال قبل در این صندوق متوقف مانده بود.

وی افزود: یکی از مهمترین ایرادات صندوق این بود که ظرفیت تولید اوره و آمونیاک کشور بالاتر از میزان مصرف داخلی است و باید به فکر صادرات این محصول بود. در واقع صندوق هنوز اطمینانی به وجود یک بازار صادراتی مطمئن برای محصولات تولیدی این طرح نداشت.

استاندار کرمانشاه طی با اشاره به اینکه طی این مدت مراجعات مکرری برای پیگیری این پروژه صورت گرفت در ادامه عنوان کرد: هفته قبل نشست دیگری در صندوق توسعه ملی با حضور قائم مقام صندوق و عضو هیئت عامل، هلدینگ نفت و گاز پارسیان- که سهامدار اصلی پتروشیمی اوره و آمونیاک است – و مدیر ارشد استان تشکیل شد.

وی عنوان کرد: در این نشست پرسش ها و مباحث موجود طرح شد و مدیران این هلدینگ در پتروشیمی توضیحات کافی و قانع کننده ای را به مدیران صندوق توسعه ملی ارائه کردند.

رازانی در ادامه سخنانش به توجیه طرح توسعه پتروشیمی اوره و آمونیاک پرداخت و گفت: آمونیاک تولیدی این شرکت که حدود ۴۰۰ هزار تن در سال است به عنوان مواد اولیه برای تولید اوره تلقی می شود و قیمت محصول تولیدی را در فاز جدید پایین می آورد.

وی عنوان کرد: نکته دیگر اینکه امروز کارخانه پتروشیمی کرمانشاه وارد بازار عراق و ترکیه شده و مشکلی به لحاظ صادرات محصولاتش ندارد و هم چنان به افزایش تولید نیاز دارد.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه صندوق توسعه ملی پس از شنیدن توجیهات ارایه شده، پذیرفت که ارز ۲۲۰ میلیون یورویی این طرح بزرگ را تأمین کند.

وی تصریح کرد: طرح توسعه این مجموعه توسط سرمایه گذار آغاز شده و تا این مرحله حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است. بی گمان با حل مشکل تأمین اعتبارات ارزی، روند اجرایی پروژه توسعه پتروشیمی شتاب می گیرد.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: این مجموعه پتروشیمی اوره و آمونیاک هم اکنون ۷۰۰ هزار تن تولید دارد که با اجرای طرح توسعه این میزان به ۱۴۰۰ تن افزایش پیدا می کند و اشتغال زایی مستقیم در کارخانه ۲ برابر میزان فعلی خواهد شد.

وی در دنباله سخنانش عنوان کرد: اتفاق مثبت دیگری نیز در این نشست رقم خورد و صندوق توسعه ملی و سرمایه گذار توافق کردند که ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان فاز سوم توسعه این طرح در اولویت قرار گیرد و اعتبارات ارزی آن از طریق صندوق تأمین شود. امیدواریم این اتفاق خوب که اشتغال زایی بسیار خوبی را برای جوانان کرمانشاهی در پی دارد در سال های آینده رخ دهد.