روزنامه الدیار : یکجانبه گرایی گروه اکثریت و دخالتهای آمریکا فضای سیاسی لبنان را متشنج کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه با توجه به درخواستهای روزافزون برای تشکیل کابینه وحدت ملی و رد این درخواستها توسط گروه اکثریت (گروه 14 مارس) و نیز استعفای وزرای عضو حزب الله وجنبش امل از کابینه لبنان نوشت : اوضاع سیاسی دراین کشور به دلیل اصرار گروه اکثریت بر مواضع خود قبلی خود متنشج شده است.

روزنامه الدیاربا اشاره به استعفای وزرای کار، نیرو، وزارت امورخارجه، بهداشت و درمان و کشاورزی لبنان ازسمت خود نوشت : نبیه بری رئیس پارلمان لبنان درآخرین تلاشها برای خروج لبنان از وضعیت سیاسی بحرانی پیشنهاد کرد تا سران این گروهها در نشستهای مشورتی برای یافتن راه حلهایی برای مشکلات سیاسی لبنان گردهم آیند.

به نوشته این روزنامه،این پیشنهاد با استقبال حزب الله لبنان وبسیاری از گروهها و جناحهای لبنانی روبروشد،اما گروههای سیاسی که کنترل دولت لبنان را برعهده دارند؛استقبالی از طرح نبیه بری نکردند و پس از تعلل زیاد و مطرح کردن شرایطی انحصارگرانه درمذاکرات شرکت کردند.

الدیار افزود : این موضوع سبب شد؛نشست مشورتی گروهها و احزاب لبنانی ازهمان ابتدا با کارشکنی برخی از گروهها و جناح هایی که بر بخش عمده ای ازدولت لبنان سیطره دارند،روبروشود، درنتیجه این نشست ها که هدف آن بررسی تشکیل کابینه وحدت ملی و ایجاد تغییراتی در نظام انتخاباتی لبنان بود؛ به نتیجه ای نرسید و با بن بست روبرو شد.

این روزنامه با اشاره به اینکه استعفای وزرای حزب الله وجنبش امل ازکابینه لبنان در اعتراض به چنین وضعیتی صورت گرفته است، نوشت : فواد سنیوره نخست وزیر لبنان استعفای وزرای جنبش امل و حزب الله را نپذیرفته است، اما این استعفاها نشانه لبریز شدن صبرگروههای قدرتمند و پر نفوذ سیاسی لبنان در برابربی توجهی های جناح حاکم بر دولت به منافع عالیه کشور وخواسته عموم مردم لبنان است.

این روزنامه در ادامه مطلب خود نوشت : عملکرد ضعیف دولت کنونی لبنان دربرابر دخالتهای روزافزون آمریکا و برخی از دولتهای اروپایی در امور لبنان و اصرار آن بر سیاستهای انحصار گرانه خود و نیز عملکرد ضعیف دولت در امور اقتصادی کارنامه قابل قبولی را برای ادامه کار این کابینه در شکل کنونی ارائه نمی دهد.

این روزنامه افزود : همچنین عموم مردم لبنان وبسیاری از گروهها و تشکلهای سیاسی درلبنان علاوه بر تاکید بر لزوم تشکیل کابینه وحدت ملی خواستار تغییر در نظام انتخابات پارلمانی لبنان هستند. ازاین رو خواست عمومی در لبنان این است که معیار مشارکت احزاب و گروهها در عرصه سیاسی لبنان بر اساس پایگاه مردمی آنها و مبانی ملی باشد.

این روزنامه درادامه نوشت: درحالی که نظام کنونی پارلمانی لبنان بر اساس تقسیم بندی محدود کننده طایفه ای است.از این رو بسیاری از گروهها و احزاب لبنان نظام انتخاباتی کنونی را مانعی در برابر توسعه سیاسی و حرکت لبنان در مسیر پیشرفت اقتصادی ارزیابی می کنند.

به گزارش مهر، الدیار نوشت:مردم لبنان پس ازپیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی خواستار تشکیل کابینه وحدت ملی به منظورحفظ دستاوردهای این پیروزی و خنثی کردن توطئه های دشمنان لبنان هستند و این خواسته گزاف یا غیرمنطقی نیست که جناح حاکم برکابینه لبنان با مقاومت در برابر این خواست عمومی و منطقی، کشور را با بحران سیاسی روبرو کرده است.

