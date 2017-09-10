واکنش اعضای شورا به گزارش فعالیت های اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، اولین موضوع بررسی شده در جلسه علنی روز یکشنبه پیگیری گزارش اربعین سال گذشته بود که محسن هاشمی در انتها از جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا درخواست کرد مذاکرات انجام شده را جمع بندی و نظرات را برای شهردار تهران ارسال کند تا تکلیف مصوبه اعتبارات اربعین مشخص شود.

در ابتدا حجت نظری با اشاره به گزارش معاون اجتماعی شهردار در خصوص ساماندهی مدارس گفت: اعلام شده تاکنون ساخت و ساز مدارس وجود نداشته و تنها اسکان زائرین مورد توجه بوده که این موضوع نیز با توجه به ستاد بازسازی مشخص نیست چرا در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی با اشاره به صفحه ۲۶ گزارش ارائه شده در صحن اعلام کرد: در این صفحه به صراحت بازسازی مدارس در نجف و کربلا اعلام شده که بهتر است این موضوع شفاف شود. همچنین نگهداشت فضای سبز و فضای شهری نیز باید مشخص شود چه نسبتی با این مراسم دارد.

وی ادامه داد: اعلام شده به مرور به دلیل فراهم ساختن زیرساخت ها هزینه ها کاهش پیدا می کند اما تا به امروز هزینه ها افزایش یافته و امسال دو برابر گذشته شده.

وی تاکید کرد: مشخص شود دقیقا چه مبلغی در سال ۹۵ هزینه شده است.

دلیل حضور شهرداری در ۸ کمیته مشخص شود

در ادامه الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا نیز با اشاره به حضور شهرداری در هشت کمیته اربعین گفت: کارکرد اصلی شهرداری خدمات شهری است و باید مشخص شود نقش شهرداری در هشت کمیته دیگر چیست.

ناهید خداکرمی نیز با تایید سخنان فخاری گفت: گزارش شهرداری را که مرور می کنیم متوجه می شویم شهرداری در تمام حوزه ها از جمله بهداشت، بازسازی و حتی امور شخصی زائران ورود پیدا کرده و در بسیاری از موارد شاهد موازی کاری ها بوده ایم که بهتر است تمرکز بر روی فعالیت اصلی شهرداری که خدمات شهری است باشد و شهرداری در همه موارد ورود پیدا نکند.

تمرکز بر روی برنامه امسال باشد

در ادامه این جلسه احمد مسجدجامعی با بیان اینکه بهتر است برنامه های امسال در صحن ارائه شود تا برنامه های سال گذشته، گفت: ورود شهرداری در سال ۹۳ و پس از تهدید داعش برای به خاک و خون کشیدن زائران بود که این تهدید باعث شد همه پای کار بیایند.

وی ادامه داد: هزار سال است که مراسم اربعین انجام می شود و یک مراسم خودجوش بوده. تمام این فعالیت ها در سال اول معنا پیدا می کرد اما بهتر است بعد از آن شهرداری بر روی وظایف خود تمرکز کند به طور مثال سرویس بهداشتی ایجاد کند، باقی خدمات را شهر میزبان به زائران می دهد.

وی با اشاره به سخنان یکی از مسئولان کشور عراق گفت: بهتر است اگر قرار است کاری در این مراسم انجام شود آسیب هایی که حضور حاضران ما در شهرهایی مانند کربلا ایجاد می کنند برطرف شود به طور مثال ما در کربلا چادر می زنیم اما ممکن است نهالی در آنجا شکسته شود یا زباله هایی که از حضور زائران ایجاد می شود پاکسازی کنیم. یا فکری به حال تامین آب سالم در این مراسم کنیم که بسیاری از بیماری ها به دلیل آب آلوده است.

وی تاکید کرد: نباید شکل مکانیکی بر روح اربعین غلبه کند و رفتارهای مکانیکی و قراردادی حس مهربانی در این مراسم را تحت شعاع قرار دهد.

مسجدجامعی با ذکر خاطره ای در مراسم اربعین گفت: در یکی از مراسم ها ظرف ماستی که برای میزبانی زائران پیش بینی شده بود کم بود و زائرین ماست را با هم تقسیم می کردند این حس مهربانی نباید تحت شعاع بلندگوها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: نمی توان برای این مراسم قدیمی قراردادهای جدید تعریف کرد. همیشه مکان حرکت از نجف به سمت کربلا بوده و نمی توان در این قراردادها نوآوری کرد.

وی تذکر داد: باید در این نوع مراسم به معانی دینی بیشتر توجه کنیم و به دنبال مدیریت های رسمی در این مراسم ها نباشیم.

یادآوری دوباره ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

در ادامه این مراسم حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لزوم برقراری انضباط مالی به معاون شهردار یادآوری کرد: بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها شهرداری اجازه ندارد بودجه شهر را در مکان های دیگر هزینه کند که به این موضوع پاسخ داده نشد.

وی با اشاره به حضور شهرداری تهران در ۸ کمیته ایجاد شده از ۱۳ کمیته در وزارت کشور گفت: وزیر کشور قائم مقام شورای شهر نیست و اگر تصمیمی در این رابطه گرفته باید هزینه ها را نیز خودش بدهد.

وی همچنین از افزایش هزینه در این حوزه انتقاد کرد.

حق شناس در این رابطه گفت: متاسفانه سه برابر بودجه مصوب در این رابطه هزینه شده و بر اساس برآوردهای انجام شده هزینه اربعین سال گذشته افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.

وی تاکید کرد: از شهرداری می خواهیم در این حوزه بر مدار قانون و مقررات حرکت کند.

وی تاکید کرد: همانطور که مسجدجامعی اعلام کردند نباید با روح اربعین فاصله بگیریم و حضور در این مراسم معنوی سال هاست که بر اساس باورهای مذهبی مردم ما شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: نباید حضور کارکنان شهرداری در این مراسم اداری باشد و حق ماموریتی به آنها پرداخت شود بلکه باید داوطلبانه باشد.

حق شناس همچنین تاکید کرد: به دلیل نزدیکی مرز مهران شهرداری اگر می خواهد فعالیتی انجام دهد بر روی همین مرز انجام دهد زیرا نزدیکترین خروجی به کربلاست و روی سه خروجی دیگر (شلمچه، چزابه و قصر شیرین) کمتر ورود کند تا هزینه ها کاهش یابد.