طرح کمربندی ایوان اجرایی می شود

احسان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای طرح کمربندی ایوان ۲۹ میلیارد تومان پیش بینی شده که در مرحله اول با احداث باند دوخطه، ۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این مسیر از روبروی شهرک اندیشه شروع و با تملک ۴۰ هکتار زمین و اراضی دشت ایوان در ۵۰۰ متر نرسیده به سه راهی امامزاده سیدعبدالله ع به جاده اصلی متصل می شود.

وی با اشاره به درنظر گرفتن اعتبار برای مسیرهای ارتباطی شهرستان، افزود: از پلیس راه تا گله‌جار برای حذف نقاط حادثه خیز و دوبانده کردن آن از سراب ایوان تا حاجی حاضر قصد روکش آسفالت را داریم و بعد از آن جداسازی نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین از کله‌جوب تا حاجی حاضر هم عملیات اجرایی شروع شده و به زودی پل‌ها هم تعریض می‌شوند و کار حذف نقاط حادثه خیز و اصلاح جاده انجام خواهد گرفت.