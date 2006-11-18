قلعه نوعی در پست مدیرفنی استقلال را هدایت می کند / با فدراسیون فوتبال هم به توافق می رسیم

مقداد نجف نژاد با بیان این مطلب به خبرنگارمهرگفت : درجلسه ای که با امیر قلعه نوعی داشتم توافقات لازم برای حضور ایشان درکادرفنی استقلال انجام شد و از این هفته از وجود وی بر روی نیمکت تیم بهره خواهیم برد.

نجف نژاد تصریح کرد: البته در این زمینه نیاز به مذاکراتی نیز با فدراسیون فوتبال داریم تا موافقت فدراسیون فوتبال را نیز برای همکاری سرمربی تیم ملی با استقلال جلب کنیم که با هماهنگی و ارتباط خوبی که با مسئولان فدراسیون فوتبال داریم تصور نمی کنم مشکلی در راه حضور همزمان قلعه نوعی در تیم ملی و باشگاه استقلال وجود داشته باشد.

مدیرعامل استقلال تاکید کرد: هدف استقلال حضورقدرتمند درمسابقات جام باشگاههای آسیاست و قطعا فدراسیون فوتبال هم خواسته ای جز موفقیت استقلال درعرصه رقابتهای آسیایی ندارد و از همین رو قطعا شرایط این همکاری و تعامل دوجانبه را فراهم خواهد کرد.



وی درپاسخ به این سئوال که قلعه نوعی درچه مسئولیتی با باشگاه استقلال همکاری خواهد کرد، گفت : خوشبختانه در تیم استقلال فضای صمیمیت و همکاری خوبی وجود دارد و آقای مرفاوی و قلعه نوعی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و تاکنون نیز این همکاری به بهترین شکل وجود داشته است و در آینده با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت . با توافقاتی که با خود آقای قلعه نوعی انجام شده ایشان به عنوان مدیر فنی در کنار آقای مرفاوی نیمکت هدایت تیم استقلال را برعهده خواهند داشت و برای اوجگیری و حضور موفقیت آمیز در مسابقات جام باشگاههای آسیا تلاش خواهند کرد.

نجف نژاد در خصوص جلسات اخیرهیات مدیره باشگاه استقلال تصریح کرد: در این جلسات اعضای هیات مدیره متفق القول آمادگی خود برای رفع مشکلات ساختاری باشگاه بویژه رفع تنگناهای مالی برای حضور قدرتمند درجام باشگاههای آسیا را مورد تاکید قرار دادند که بزودی برنامه های ویژه هیات مدیره در این زمینه به اجرا درخواهد آمد.



مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه ما تلاش کردیم اهداف باشگاه را مطابق انتظارات هواداران و نه درحد مقدورات مان ببینیم اظهار داشت : تلاش مجموعه باشگاه استقلال دستیابی به انتظارات هواداران وافتخارآفرینی در عرصه های ملی و بین المللی است و با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت تلاش خواهیم کرد استقلال را درجایگاه قهرمانی حفظ کنیم که در این راه صمیمیت ، یکپارچگی اعضای باشگاه بسیاری از کمبودها را برطرف می کند.

دیدار تیم های برق شیراز و استقلال در هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر روز سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.