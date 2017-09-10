کتاب های تیناز و تاراز در خوزستان رونمایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رشید کیوانی یکی از مؤلفان کتاب تیناز و تاراز شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از شخصیت های کودکانه بختیاری تیناز و تاراز در تالار مهتاب اهواز اظهار کرد: زبان قوم ما یکی از میراث مهم گذشتگان است و نباید از صحبت کردن به این زبان خجالت کشید.

وی افزود: از تمامی دوستان عرب، بختیاری، شوشتری و بهبهانی و سایر هم استانی هایی که در رونمایی از این شخصیت های کودکانه نهایت همکاری را داشتند، تقدیر و تشکر می کنم.

مؤلف کتاب تیناز و تاراز خبر داد: این کتاب در ۶ جلد و ۶ هزار نسخه به چاپ رسیده و از تمامی مردم انتظار حمایت و خرید آن را داریم. در صورت حمایت خوب در مراحل بعدی نسبت به تولید لوازم التحریر، سریال، انیمیشن، بازی و غیره را خواهیم داشت.

کیوانی در پایان گفت: در تیم خود از همه اقوام داریم و دیدگاه ما جهان وطن دیدن است. در برنامه های بعدی چاپ کاراکترهای عربی، کردی، ترکی و سایر اقوام را داریم.

اسامی محلی کمرنگ شده است

امیر الهامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در این مراسم اظهار کرد: جایگاه اسم در سرزمین ما و در کل دنیا مهم است ولی متأسفانه بسیاری از اسامی که با فرهنگ این مرز و بوم عجین بوده در بین مردم کمرنگ شده است.

وی افزود: بچه های امروز ما باید لبخند داشته باشند و به کتابخوانی آنها توجه بسیاری داشته باشیم. برخی از کشورها مثل ایران و آمریکا کتب درسی متمرکز دارند ولی برخی هم مثل انگلستان این کتب نه به صورت متمرکز بلکه با توجه به فرهنگ بومی ـ محلی هر منطقه آن را تدوین می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه بن مایه های فرهنگی یک جامعه در میان اسامی فرزندان آنها است، تصریح کرد: کودکان ما باید در عین یادگیری کامل زبان فارسی برای انجام امور بین المللی خود به زبان انگلیسی هم مسلط باشند ولی نباید در مکالمه از کلمات انگلیسی مثل اوکی استفاده کرد.

الهامی با تأکید بر اینکه تکیه بر باورهای فرهنگی ملی باید الهام بخش فرهنگ ملی ما باشد، گفت: امروز باید جامعه را به این کار عادت بدهیم که به همدیگر کتاب هدیه کنیم؛ از همه مسئولان برگزاری این مراسم به عنوان یک استاد ادبیات خالصانه تقدیر و تشکر می کنم چون تیناز و تاراز برای اتحاد فرهنگی هستند.

وی عنوان کرد: تهاجم فرهنگی قدمت بسیاری در جهان دارد ولی تهاجم فرهنگی در واقع یک تبادل فرهنگی است هرگاه جنبه یک جانبه و تحمیلی داشته باشد به آن هجمه فرهنگی می گویند؛ در صورتی که کشورها به فرهنگ خود اهمیت بدهند دیگر هجمه فرهنگی موفق نخواهد بود.