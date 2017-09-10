سوارس: بازی در کنار مسی یک افتخار است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید تا آخرین دقیقه زمان نیاز بود تا لوئیس سوارس بتواند در بازی مقابل تیم فوتبال اسپانیول در دربی کاتالونیا برای تیمش گل بزند، اما خودش مدعی شده این موضوع اصلا او را آزار نمی‌دهد و همین که در کنار بهترین بازیکن دنیا یعنی لیونل مسی بازی کند برایش افتخار است.

سوارس بعد از برد ۵ بر صفر تیمش گفت: بازی کردن در کنار بهترین بازیکن دنیا افتخار است. او دوباره نشان داد که بازیکنان دیگر فاصله زیادی تا رسیدن به او دارند.

با تساوی مادرید مقابل لوانته فاصله این تیم با بارسا به عدد ۴ رسید و سوارس معتقد است در این لیگ هر یک امتیاز اهمیت ویژه‌ای دارد: در این بازی ۳ امتیاز مهم کسب کردیم چون توانستیم از رقیب مستقیم‌مان فاصله بگیریم. البته این فقط سومین بازی فصل بود.