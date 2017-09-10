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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

معاون صنایع دستی ایلام:

۱۰۰ کارگاه صنایع دستی در استان ایلام فعالیت دارند

۱۰۰ کارگاه صنایع دستی در استان ایلام فعالیت دارند

ایلام-معاون صنایع دستی ایلام گفت: ۱۰۰ کارگاه صنایع دستی در استان ایلام فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان حمید بختیاری افزود: با همکاری حوزه تبلیغات و بازاریابی و بخش حمایت از تولید معاونت صنایع دستی این امر با مختصات طول و عرض جغرافیایی در حال انجام است و بخش عمده ای از کار طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه امروزه آمار و اطلاعات دقیق لازمه برنامه ریزی و دسترسی آسان برای نظارت و اجراست، گفت: در استان ایلام کارگاه های صنایع دستی دارای پراکندگی ویژه‌ای است که به تناسب خصوصیات صنایع دستی بر حسب مواد اولیه هر منطقه، هنر- صنعت خاص آن منطقه شکل گرفته است.

بختیاری با بیان اینکه در مجموع ۱۰۰ کارگاه در بیش از ۲۰ رشته صنایع دستی به فعالیت تولیدی اشتغال دارند، تاکید کرد:  ضروری است به منظور دستیابی آسان و تحلیل کارشناسی دلایل تمرکز و افتراق کارگاهها در جای جای استان چاره اندیشی شود.

کد مطلب 4082625

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