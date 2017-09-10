به گزارش خبرنگار مهر، سال‌ها است که متولیان فرهنگ و هنر از قهر مردم با تئاتر می‌گویند و اینکه نمایش حامی مردمی ندارد و گروه‌های نمایشی اجرای خود را محدود به مشتریان هنرمند و بخش کوچکی از جامعه ساخته‌اند.

با این وجود در جشنواره تئاتر استانی این تفکر قالب با حضور پرشور مردمی تئاتر دوست در هم شکست. خیل علاقه‌مندان برای دیدن اجراهای جشنواره به سالن فدک مراجعه کردند اما کمبود سالن و کمبود فضای اجرا در پلاتوی نجفلو که گفته می‌شود فقط ظرفیت ۵۰ نفر را دارد مانع از تماشای تئاتر برای صدها هنردوست مراجعه کننده شد.

کمبود سالن تمرین و اجرا برای تنها شش گروه راه یافته به جشنواره استانی تئاتر در وضعیتی است که سالن‌های متعددی در سطح شهر موجود بوده و در اختیار گروه‌های نمایشی قرار نمی‌گیرد.

در واقع جشنواره تئاتر نشان داد این مسئولان هستند که با تئاتر آشتی نداشته و جایگاه هنر فرهیخته را قدر نمی‌دانند؛ در مقابل مردم اردبیل نه تنها تئاتر دوست هستند بلکه خیل جمعیت مشتاق پشت در سالن فدک نشان داد که عده کثیری تئاتر را جزو سرگرمی‌های هنری اصلی خود دانسته و برای آموختن به تئاتر می‌روند.

معاون هنری ارشاد اسلامی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سؤال که چرا سالن‌های دیگری در اختیار گروه‌های نمایشی نبوده و یک جشنواره تنها در یک سالن برگزار می‌شود، تصریح کرد: ارشاد اسلامی استان هر امکانی داشته در اختیار گروه‌های نمایشی قرار داده است.

به گفته مهدی طوایی حمیدی در مقابل سایر ادارات و نهادهای متولی امکاناتی دارند که متأسفانه نه در تمرین و نه در اجرا در اختیار گروه‌های نمایشی قرار نمی‌دهند.

وی با ذکر مثالی به سالن بیضا اشاره کرد و افزود: با وجود صحبت‌های مکرر این سالن حتی برای تمرین در اختیار گروه‌های نمایشی قرار داده نمی‌شود.

معاون هنری ارشاد اسلامی استان بیان داشت: از سویی سالن کتابخانه مرکزی هنوز به بهره‌برداری نرسیده و سالن‌های موجود در اختیار شهرداری نیز برای اجرا به گروه‌ها واگذار نمی‌شود.

پروژه تالار شهر کمبود مالی دارد

در کنار سالن‌های ذکر شده از سوی طوایی حمیدی یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که قرار است دغدغه اصحاب هنر را پاسخ گوید، سالن تالار شهر است که متأسفانه عملیات احداث آن متوقف شده است.

معاون هنری ارشاد اسلامی استان در خصوص آخرین وضعیت این سالن گفت: قرار است سالن تخصصی تئاتر و موسیقی در این مجموعه احداث شود.

وی افزود: با وجود پیگیری‌ها در عملیات اجرایی این سالن ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داریم و این پروژه نیازمند تأمین مالی برای تکمیل است.

طوایی حمیدی با بیان اینکه تالار شهر پروژه ملی و نه استانی است، بیان داشت: ضروری است اعتبار آن از سوی وزارت ارشاد تأمین شود.