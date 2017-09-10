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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان دره شهر:

۳۰۰۰ ورزشکار سازمان در شهرستان دره شهر فعالیت می کنند

۳۰۰۰ ورزشکار سازمان در شهرستان دره شهر فعالیت می کنند

ایلام-مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان دره شهر گفت: سه هزار ورزشکار سازمان یافته در شهرستان دره شهر فعالیت می کنند.

هاشم غلامرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر یکی از قطب های ورزشی استان ایلام محسوب می شود به نحوی که فقط در این شهرستان سه هزار نفر به صورت سازمان یافته در ورزش فعالیت دارند.

وی گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان دره شهر از فعالیت ها و استعداد های ورزشی این شهرستان نهایت حمایت را انجام می دهد.

غلامرضایی با اشاره به اینکه  سالانه ۲۰ نفر از ورزشکاران شهرستان به تیم های ملی دعوت می شوند، گفت: پنج نفر از ورزشکاران شهرستان عضو تیم ملی در رشته های مختلف هستند.

وی افزود: شهرستان دره شهر یکی از شهرستان موفق استان در رشته های مختلف ورزشی است.

کد مطلب 4082639

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