میزبانان و زمان برگزاری مسابقات کشتی در سال ۲۰۱۸ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای میزبان و زمانبندی مسابقات جهانی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بر اساس تقویم سال ۲۰۱۸ میلادی اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

رقابت های کشتی نوجوانان جهان ۱۲ تا ۱۷ تیرماه ۹۷ – زاگرب – کرواسی

رقابت های کشتی جوانان جهان ۲۷ شهریور تا اول مهرماه ۹۷ – ترانوا- اسلواکی

رقابت های کشتی بزرگسالان جهان ۳۰ مهر تا ۶ آبان ماه ۹۷ – بوداپست – مجارستان



همچنین برنامه رقابت های قهرمانی آسیا نیز به شرح زیر است:

رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی آسیا- ۹ تا ۱۳ اسفندماه ۹۶ - بیشکک- قرقیزستان

رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا- ۱۳ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ – تاشکند- ازبکستان

رقابت های کشتی جوانان قهرمانی آسیا- ۲۸ تا ۳۱ تیرماه ۹۷- دهلی نو- هند

همچنین بازیهای آسیایی سال ۲۰۱۸ ، دهه اول شهریورماه سال ۹۷ در شهر جاکارتا کشور اندونزی برگزار می شود.