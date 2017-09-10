  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

در تمامی رده های سنی؛

میزبانان و زمان برگزاری مسابقات کشتی در سال ۲۰۱۸ اعلام شد

میزبانان و زمان برگزاری مسابقات کشتی در سال ۲۰۱۸ اعلام شد

اتحادیه جهانی کشتی اسامی کشورهای میزبان و زمانبندی مسابقات جهانی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سال ۲۰۱۸ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای میزبان و زمانبندی مسابقات جهانی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بر اساس تقویم سال ۲۰۱۸ میلادی اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

رقابت های کشتی نوجوانان جهان ۱۲ تا ۱۷ تیرماه ۹۷ – زاگرب – کرواسی
رقابت های کشتی جوانان جهان ۲۷ شهریور تا اول مهرماه ۹۷ – ترانوا- اسلواکی
رقابت های کشتی بزرگسالان جهان ۳۰ مهر تا ۶ آبان ماه ۹۷ – بوداپست – مجارستان

همچنین برنامه رقابت های قهرمانی آسیا نیز به شرح زیر است:

رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی آسیا- ۹ تا ۱۳ اسفندماه ۹۶ - بیشکک- قرقیزستان
رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا- ۱۳ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ – تاشکند- ازبکستان
رقابت های کشتی جوانان قهرمانی آسیا- ۲۸ تا ۳۱ تیرماه ۹۷- دهلی نو- هند

همچنین بازیهای آسیایی سال ۲۰۱۸ ، دهه اول شهریورماه سال ۹۷ در شهر جاکارتا کشور اندونزی برگزار می شود.

کد مطلب 4082646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها