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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

در رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان ایران؛

بوکسورهای کرمانشاهی صاحب ۲ مدال نقره و یک برنز شدند

بوکسورهای کرمانشاهی صاحب ۲ مدال نقره و یک برنز شدند

کرمانشاه- مشت زنان کرمانشاهی در رقابت‌های بوکس قهرمانی کشور ۲ مدال نقره و یک برنز بدست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ۴ نفره بوکس کرمانشاه در رقابت‌های قهرمانی جوانان ایران، صاحب دو مدال نقره و یک برنز شدند. 

بیست و هشتمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان کشور در اوزان مختلف با حضور ۱۵۴ بوکسور از سراسر کشور به میزبانی همدان برگزار شد. 

️در پایان این رقابت ها، مازندران با کسب ۲ مدال طلا، ۲ برنز و ۱۶ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های لرستان و گیلان دوم و سوم شدند.

 تیم ۴ نفره بوکس کرمانشاه نیز در این رقابت‌ها صاحب دو مدال نقره و یک برنز شدند. 

 مسلم خانی زاده از تیم کرمانشاه در وزن ۴۹ به نشان نقره دست یافت، عارف صفری مجد در وزن ۵۲ به مدال برنز رسید، سینا عزیز پناه در وزن ۸۱ کیلوگرم صاحب گردن آویز نقره شد و سعید امیری در وزن ۶۴ نیز حذف شد. 

احسان کرمی داور تک ستار داره کرمانشاهی بعنوان داور و علی مظاهری پرچم دار المپیک در جایگاه کادر فنی محل مسابقات حضور داشتند.

کد مطلب 4082665

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