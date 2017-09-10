به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر «نیایش» با حمایت شرکت گروه هنری «موزاوی» ساعت ۲۱ روز جمعه ۲۴ شهریورماه در تالار اندیشه حوزه هنری جدیدترین کنسرت خود را به سرپرستی علیرضا امینی، رهبری ارکستر احمد مقدسی زاده، خوانندگی مجید حسین خوانی و همراهی پوراندخت وفادار و متین سوفالی برگزار می کند. در این کنسرت قطعاتی از آثار ماندگار استاد مجید وفادار آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی اجرا می شود.

«شب های تهران»، «آشنا»، «رفتم از یادت»، «عاشقم»، «راز و نیاز»، «خاکستر من»، «خوابی بود و خیالی» از جمله قطعاتی هستند که در این کنسرت به علاقه مندان ارائه خواهد شد.

ارکستر نیایش بعد از اجرای آلبوم «بگو کجایی» به آهنگسازی مجید وفادار در برج میلاد به خوانندگی محمد معتمدی، بخش دیگری از ساخته های این آهنگساز فقید موسیقی ایرانی را به خوانندگی مجید حسین خوانی اجرا می کند.