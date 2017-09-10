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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

جمعه ۲۴ شهریور

ارکستر «نیایش» جاودانه‌های مجید وفادار را به صحنه می برد

ارکستر «نیایش» جاودانه‌های مجید وفادار را به صحنه می برد

ارکستر «نیایش» جمعه ۲۴ شهریورماه آثار جاودانه استاد مجید وفادار را به خوانندگی مجید حسین خانی و همخوانی پوراندخت وفادار و متین سوفالی به صحنه خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر «نیایش» با حمایت شرکت گروه هنری «موزاوی» ساعت ۲۱ روز جمعه ۲۴ شهریورماه در تالار اندیشه حوزه هنری جدیدترین کنسرت خود را به سرپرستی علیرضا امینی، رهبری ارکستر احمد مقدسی زاده، خوانندگی مجید حسین خوانی و همراهی پوراندخت وفادار و متین سوفالی برگزار می کند. در این کنسرت قطعاتی از آثار ماندگار استاد مجید وفادار آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی اجرا می شود.

«شب های تهران»، «آشنا»، «رفتم از یادت»، «عاشقم»، «راز و نیاز»، «خاکستر من»، «خوابی بود و خیالی» از جمله قطعاتی هستند که در این کنسرت به علاقه مندان ارائه خواهد شد.

ارکستر نیایش بعد از اجرای آلبوم «بگو کجایی» به آهنگسازی مجید وفادار در برج میلاد به خوانندگی محمد معتمدی، بخش دیگری از ساخته های این آهنگساز فقید موسیقی ایرانی را به خوانندگی مجید حسین خوانی اجرا می کند.

کد مطلب 4082673
علیرضا سعیدی

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