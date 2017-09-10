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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

دانشمند آمریکایی ژاپنی خبر داد؛

تندبادهای آمریکایی نتیجه پروژه دستکاری آب و هوا

تندبادهای آمریکایی نتیجه پروژه دستکاری آب و هوا

یک دانشمند آمریکایی ژاپنی معتقد است تندبادهای اخیر آمریکا در نتیجه برنامه‌های تغییرات آب وهوایی دولت موسوم به «هارپ» هستند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، میچپو کاکو دانشمند ژاپنی آمریکایی معتقد است تندبادهای اخیر  آمریکاتوسط انسان به وجود آمده اند  و در حقیقت نتیجه برنامه تغییرات آب وهوایی دولت هستند.

به گفته او  در این برنامه ها ذرات نانو در هوا پراکنده شده و سپس تندبادها از طریق لیزر فعال شده اند.

او در یک مصاحبه تلویزیونی درباره تاریخچه این برنامه می گوید: برنامه تحقیقاتی HAARP در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به عنوان بخشی از برنامه تحقیقاتی یونی اسفریک توسط نیروی هوایی، نیروی دریایی و دانشگاه فیرزبنک آلاسکا و سازمان DARPA به وجود آمد.

 طبق گفته مقامات دولتی، HAARP به نیروهای ارتش کمک می کند آب و هوا را تغییر داده و با ایجاد زلزله، سیل و تندباد از آن به عنوان یک اسلحه استفاده کنند.

کد مطلب 4082674
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • ایرانی ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
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      پدیده هارپ یک دروغ بزرگ ومانند یک شاخ مصنوعی برای ترساندن ملت ها بکار میرود آنهم به دلیل توهم ابر قدرتی آمریکا می باشد.
    • حسن IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
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      فرضا نظر ایشان درست. چرا علیه سواحل و ملت خودش بکار برده؟ این کار غیر معقوله. دولت آمریکا حاضره دنیا رو بخاطر منافع ملت خودش نابود کنه ولی به ملت خودش آسیبی نرسه. حالا چرا به خودش زده باشه؟

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