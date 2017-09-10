تندبادهای آمریکایی نتیجه پروژه دستکاری آب و هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، میچپو کاکو دانشمند ژاپنی آمریکایی معتقد است تندبادهای اخیر آمریکاتوسط انسان به وجود آمده اند و در حقیقت نتیجه برنامه تغییرات آب وهوایی دولت هستند.

به گفته او در این برنامه ها ذرات نانو در هوا پراکنده شده و سپس تندبادها از طریق لیزر فعال شده اند.

او در یک مصاحبه تلویزیونی درباره تاریخچه این برنامه می گوید: برنامه تحقیقاتی HAARP در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به عنوان بخشی از برنامه تحقیقاتی یونی اسفریک توسط نیروی هوایی، نیروی دریایی و دانشگاه فیرزبنک آلاسکا و سازمان DARPA به وجود آمد.

طبق گفته مقامات دولتی، HAARP به نیروهای ارتش کمک می کند آب و هوا را تغییر داده و با ایجاد زلزله، سیل و تندباد از آن به عنوان یک اسلحه استفاده کنند.