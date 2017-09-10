اعلام اسامی نامزدهای مسابقه سالانه انجمن منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران شانزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با انتشار بیانیه‌ای، اسامی نامزدهای بخش‌های مختلف این مسابقه را اعلام کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

هیأت داوران شانزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، متشکل از سیّدفرید قاسمی، فریدون عموزاده خلیلی، روح الله جعفری و بابک برزویه (کارشناس و مشاور هیأت داوران در بخش عکس)، بر این باورند که: در آغاز هزاره سوم، رسانه بین سران دولت ها و مخصوصاً تعامل ملت ها با یکدیگر، یکی از پدیده های بسیار تأثیرگذار در شکل گیری دیپلماسی گفتمان سیاسی فرهنگی است و انعکاس این پدیده در تولید کالاهای فرهنگی هنری، نقش بسزایی را به خود اختصاص داده است.

در این راستا، تنوع و ابتکارهای دم افزون فن آورانه ارتباطات و اطلاعات، گستره این دیپلماسی و خط مشی فرهنگی هنری را به تحریریه روزنامه ها، شبکه های اینترنتی، تلویزیون ها و رادیوهای جهانی کشانده است.

در این گفتمان و تعامل بین المللی، هنر نمایش و تئاتر و ارتباط مستقیم آن با رسانه و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، توانسته در اندیشه اندیشمندان، جای باز کند.

هنر نمایش و تئاتر از خاستگاه آیین، فلسفه و زیبایی مشتق شده که ماحصل آن یک پدیده زنده و تعاملی است. در این هنر، هنرمند و مخاطب، رو در روی هم، تجربه ای خلاقه را شکل می دهند.

رسانه اگر رسانه و به دور از حواشی و سانسور و دیدگاه های سیاسی منجمد و مغرضانه و ولنگاری های مشمئزکننده باشد، این ارتباط زلال را می تواند بر سر سفره مردم، بدون هیچ غل وغش و حرف و حدیثی برده و لاجرم، مخاطب این احساس را در خود زنده خواهد کرد که در سبد هزینه های روزمره زندگی اش، جایی را به هنر نمایش و تئاتر اختصاص دهد.

هیأت داوران در تعامل با نقطه نظرات فوق، آثار رسیده به مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر را با احترام، مورد بررسی، ارزیابی و داوری قرار داد و به ضرورت، مواردی را برای تنویر افکار عمومی، علی الخصوص، اهالی محترم رسانه و هنر به شرح زیر اعلام می کند:

۱- در بخش «گزارش»، اصول گزارش نویسی از سوی صاحبان آثار، رعایت نشده است.

۲- در بخش «گفت‌وگو»، تنوع در آثار رسیده به چشم می آمد، ولی از معیارهای لازم به لحاظ کیفی برخوردار نبودند.

۳- در بخش «مقاله»، ضعف های ساختاری، هم در محتوا و هم در فرم آثار وجود داشت و این را به عنوان یک زنگ خطر جدی در عرصه پژوهش و پژوهشگری می توان محسوب کرد.

۴- در بخش «نقد» از نظر کمّی، رشد و به لحاظ کیفی، نقصان فاحشی ملاحظه شد و آثار رسیده فاقد هرگونه ارزش رقابتی بودند.

۵- در بخش «یادداشت»، به اصول موجزنویسی، گویا نویسی و همچنین پرداختن به ایده های نو توجه نشده بود.

۶- در بخش «ترجمه»، آشنایی به زبان ترجمه و همچنین پرداختن به اصول ظریف زبان هنرهای دراماتیک و تطبیق این دو با یکدیگر، به ندرت در آثار رسیده، دیده شد.

۷- در بخش «عکس»، به طور نسبی از لحاظ هنری، تنوع دیده شد، اما برخوردار از نشانه های کاربرد مطبوعاتی نبودند.

هیأت داوران امید دارد که اندیشمندان، متفکران، فرهیختگان و مسئولان عالی رتبه تصمیم گیرنده در امور فرهنگی کشور، در تعامل با اهالی رسانه و فرهنگ و هنر، با درایت، صبر، شجاعت، سختکوشی و با استعانت از امر بسیار مهم پژوهش، به جایگاه واقعی اثرگذاری رسانه در فرهنگ و هنر این مرزوبوم دست یازند.

اسامی نامزدهای بخش‌های مختلف شانزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به شرح زیر است:

بخش گزارش:

هیأت داوران در بخش گزارش به دلیل ضعف مشهود آثار رسیده، نامزدی را معرفی نمی‌کنند.

بخش مقاله:

«علی منصوری» از ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، «صبورا شهابی باهر» از فصلنامه هنرهای نمایشی و موسیقی و «خشایار پروانه» از سایت ایران تئاتر.

بخش یادداشت:

«عباس عبدالعلی‌زاده» از سایت ایران تئاتر، «سبا حیدرخانی» از خبرگزاری ایلنا و «سارا منصوری» از فصلنامه نقد هنر.

بخش ترجمه:

«سارا منصوری» از فصلنامه نقد هنر، «شیرین میرزانژاد» از خبرگزاری هنرآنلاین و «مریم خباز» از فصلنامه نقد هنر.

بخش گفت و گو:

«عباس غفاری» از خبرگزاری هنرآنلاین، «سبا حیدرخانی» از خبرگزاری ایلنا، «نرگس کیانی» از خبرگزاری هنرآنلاین.

بخش نقد:

«پوریا جهانشاد» از روزنامه شرق، «محسن خیمه‌دوز» از روزنامه شرق و «آزاده فخری» از ماهنامه نمایش.

بخش عکس:

«سهیل صحرانورد»، « مونا تهرانی مؤید » و «مرجانه پورحسین»

از برگزیدگان شانزدهمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، عصر پنجشنبه ۲۳ شهریور طی مراسمی قدردانی می شود.