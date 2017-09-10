رفع موانع توسعه تجارت خارجی به عنوان پایه تجارت داخلی در آستارا

عارف باباشپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان آستارا امن ترین مرز کشور محسوب می شود و به سبب جایگاه توریستی و مرزی خود نقش ویژه‌ای در تقویت ابعاد اقتصادی کشور دارد، اظهار کرد: برای احقاق حق بازاریان و حمایت از آنان، لازم است که همه دستگاه های مرتبط در شهرستان مرزی آستارا همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه برخی از صنوف آسیب پذیر هستند، گفت: اصناف به عنوان بازوی مردمی و توانمند انقلاب اسلامی، همواره در صحنه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حضور چشم گیری داشته اند.

باباشپور بازار ساحلی شهرستان مرزی آستارا را نبض حیات اقتصادی این شهرستان مرزی عنوان کرد و افزود: حضور گردشگران باعث رونق تجاری در این شهرستان می شود و خوشبختانه بازار ساحلی آستارا در ایام تابستان، روزهای شلوغی را سپری می کند.

وی فعالیت پنج هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سطح شهرستان آستارا را یادآور شد و گفت: پس از اتحادیه پوشاک، اتحادیه های خرازان، خواربار فروشنده و یدک فروشان اتومبیل دارای بیشترین عضو صنفی هستند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان آستارا ادامه داد: هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در بازار ساحلی و پاساژهای همجوار آن فعالیت دارند که ۹۰۰ واحد صنفی آن در بازار ساحلی و ۶۰۰ واحد صنفی نیز در پاساژهای همجوار قرار داشته که برای پنج هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

باباشپور با بیان اینکه صاحبان صنوف همواره معتمد جامعه بوده اند و نقش مهمی را در تعادل بازار عهده دار هستند، گفت: اصناف و بازاریان آستارا، نمونه کشورند و همگرایی و همکاری بین اصناف و ارکان دولت در این شهرستان مرزنشین نشانه ای از همراهی و همگامی سیاستگذاران، کسبه و مردم است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹ اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان مرزی آستارا افزود: این اتحادیه ها شامل ۱۰ اتحادیه توزیعی و خدماتی و ۹ اتحادیه خدمات فنی و تولیدی است.

رئیس اتاق اصناف آستارا بخش اعظم صنوف این شهرستان را اتحادیه پوشاک اعلام کرد و گفت: این اتحادیه دارای ۷۰۰ نفر عضو پروانه دار است.

باباشپور با تاکید بر اینکه مسئولان و متولیان از بازار ساحلی آستارا به عنوان شاهرگ اقتصادی این شهرستان حمایت کنند، افزود: گمرک به عنوان تکیه گاه اصلی بازار نقش عمده ای در پویایی بازار آستارا دارد ولی به سبب وضعیت پیش آمده در حمل تجاری بارهای چمدانی از مرز زمینی گمرک آستارا اندکی از رونق و کسب کار در این شهر کاسته شده است.

وی تصریح کرد: احیای بازار به جذب و ماندگاری گردشگر در این شهرستان کمک شایانی می‌کند.

رئیس اتاق اصناف آستارا گفت: بازار شهرستان مرزی آستارا از یک ساختار خاصی پیروی می کند و بر اساس همین ساختار باید بهره برداری از آن صورت بگیرد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۹۱ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان و در مجاورت کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.