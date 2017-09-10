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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

تیم بسکتبال ۳ نفره دانشجویان امشب عازم چین می‌شود

تیم بسکتبال ۳ نفره دانشجویان امشب عازم چین می‌شود

تیم بسکتبال ۳ نفره دانشجویان ایران به منظور شرکت در سومین دوره رقابت‌های لیگ جهانی دانشجویان امشب تهران را به مقصد چین ترک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، سومین دوره رقابت‌های لیگ جهانی بسکتبال ۳ نفره دانشجویان از ۲۱ تا ۲۷ شهریورماه در کشور چین برگزار می‌شود.

به همین منظور تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور به نمایندگی از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با ترکیب چهار ورزشکار امشب عازم کشور چین می‌شود. تیم ایران با ترکیب شایان پورکاوه ، علی الله وردی، امیرصدیقی، پیام کیانی  به سرمربیگری محمد رضا اسلامی در این رقابتها  شرکت خواهد کرد.

در این دوره از رقابتها ۱۶ دانشگاه به عنوان نمایندگان سایر قاره ها حضور دارند.

همچنین کلیه هزینه های این تیم توسط فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا (AUSF) پرداخت خواهد شد .

تیم بسکتبال دانشجویان ایران در دوره قبل به مقام ششم جهان دست یافته بود.
 

کد مطلب 4082682

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