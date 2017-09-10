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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

سرپرست شهرداری نسیم شهر:

هزینه نگهداری پارک و فضای سبز بیشتر از احداث پارک جدید است

هزینه نگهداری پارک و فضای سبز بیشتر از احداث پارک جدید است

بهارستان- سرپرست شهرداری نسیم شهر، از توابع شهرستان بهارستان در استان تهران گفت: هزینه نگهداری پارک و فضای سبز بیشتر از احداث پارک جدید است.

محمد اسماعیل جانعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقداماتی که برای شهروندان نسیم شهری انجام شده است اظهار داشت: در خصوص پروژه های عمرانی در این شهر در سالهای اخیر و گذشته توفیقات خوبی داشته‌ایم و در سال ۹۵ و سال های گذشته از ابتدای ورودی نسیم شهر و مرز اسلام شهر محله حصارک پائین و گلدشت و احمد آباد و حوزه محدوده قانونی شهر ما است خدمات بسیار خوبی داده شده است و سیاست ها ی مدیریت شهری و شورای شهر به این صورت بوده است که خدمات به صورت عادلانه در کلیه حوزه ها و شهروندان و محله هاتقسیم شود.

جانعلی زاده افزود: ما در سال ۹۵ نسیم شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده بودیم و فعالیت های عمرانی فراوانی از جمله جدول‌گذاری، آسفالت ریزی، احداث پارک های محله ای متعدد، و تجهیز پارک‌های محله ای قدیمی صورت پذیرفته بود.

وی با بیان اینکه این موضوع باید مد نظر قرار گرفته شود که هزینه‌های نگهداری پارک‌ها و فضاهای سبز برای شهرداری نسبت به هزینه های احداث یک پارک جدید بیشتر است گفت: مثلا در ساخت پارک روبروی شهرداری یک بار ساخته شد و هزینه صورت گرفت ولی امروز برای نگهداری این پارک ها به صورت روزانه و ساعتی هزینه پرداخت می‌شود مثل روشنایی و وسایل بازی کودکان و تجهیزاتی که در آنجا قرار داده شده است ما در این زمینه ها توفیقات بسیار خوبی داشته ایم و مدیران قبلی نیز  زحمات خوبی کشیده اند.

سرپرست شهرداری نسیم شهر گفت: از ابتدای محله حصارک پائین امسال تجهیز مکانیزه سطل های زباله در دستور کار بوده است و در سال ۹۵ انجام شد و پیاده روسازی‌ها احیا شد و کلیه معابری که نیاز به لکه‌گیری آسفالت داشتند اصلاح شد و محله هایی هم که انجام نشده اند با درخواست شهروندان در آینده خیلی نزدیک انجام خواهد شد و این موارد در بودجه ۹۵ و ۹۶ گنجانده شده و در توان شهرداری هست که انجام بگیرد.

جانعلی زاده بیان داشت: در گلدشت کلیه کوچه ها جدولگذاری ها صورت گرفته که قبلا فاقد جدول بود و در محله کلمه کاملا تمام معابر آسفالت شده اند و ۲۵ متری همت نیز از اول جاده ساوه آسفالت ریزی شده و از دیگر کارهای بسیار خوبی که تا امروز ادامه دارد روفوش فضای سبز بلوار امام خمینی تا اسماعیل آباد کلا به صورت مکانیزه توسط حوزه فضای سبز انجام می‌شود و مهم تر از همه بحث آبدهی این فضاهای سبز است که یک مخزن ۲۰ هزار لیتری برای ذخیره انتخاب شده و در مسیر خیابان هم مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از کارهای  خوب دیگری که توسط شورای شهر انجام شده است بحث کمربندی شهر است افزود: این کمربندی در آینده خیلی نزدیک مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و با مالک توافق شده و استانداری تهران نیز موافقتش را اعلام کرده است.

سرپرست شهرداری نسیم شهر در پایان اظهار داشت: از دیگر کارهای مناسب توسعه آرامستان شهر است و طی مصوبه داخلی شورای شهر و هزینه داخلی خود شهرداری بالغ بر ۷ هکتار زمین خریداری کردیم و تنها غسال خانه شهر کاملا مکانیزه است و در هفته دولت نیز به بهره برداری رسید.

بر اساس این گزارش، نسیم‌شهر مرکز بخش بوستان، از توابع شهرستان بهارستان در ۳۵ کیلومتری جنوب‌ غرب شهر تهران است.

کد مطلب 4082687

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