پايين بودن تعرفه هاي پزشكي ، كيفيت درمان را كاهش داده است

قائم مقام سازمان نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" وقتي يك پزشك از ويزيت هر بيمار تنها 200 تومان درآمد دارد ، براي رفع اين مشكل و توانايي خريد يك كيلو گوشت در روز، مجبور است بدون رعايت نكات استاندارد در معاينه بيماران ، شمار بيشتري از بيماران را ويزيت كند كه اين مسئله خواه و ناخواه از دقت پزشك مي كاهد."

دكتر محمد علي بي طرف پايين بودن كيفيت درمان در نظام بهداشت و درمان كنوني كشور را طبيعي و بدون كنترل دانست و افزود:" اگر تعرفه ها اصلاح شود مي توان كيفيت خدمات درماني را همانند ساير كشورهاي پيشرفته كنترل كرد ، ولي با وضع موجود نمي توان پزشكي را به دليل وقت نگذاشتن به ميزان استاندارد براي معاينه مريض مواخذه كرد زيرا صرف وقت بيشتر به هيچ عنوان براي پزشك به صرفه نخواهد بود."

وي ادامه داد:" اگر پزشكي براي بيمار در حد استاندارد وقت معاينه تعيين كند ، شخص بيمار به هيچ عنوان نمي پذيرد كه چندين برابر تعرفه هاي عادي بپردازند ولي با اصلاح تعرفه ها بيماران نيز در اين ارتباط توجيه خواهند شد."

اختلاف درآمد در مراكز درماني خصوصي و دولتي

قائم مقام سازمان نظام پزشكي ادامه داد:" كار پزشكان در دو شيف دولتي و خصوصي مشكل اصلي نظام درماني كشور نيست زيرا اين مسئله مزايا و معايبي داشته و از همين رو در برخي كشورها چنين سيستمي هيچ منع قانوني ندارد ، ولي آنچه موجب شده تا اين موضوع در كشور ما به وضعيت نابهنجار كنوني بيانجامد اختلاف درآمد در مراكز دولتي و خصوصي است."

وي كار در چندين شيف را موجب كاهش كارايي كيفيت درماني پزشكان دانست و افزود:" در مراكز درماني دولتي پزشكان در قبال خدمتي كه انجام مي دهند، دستمزد بسيار ناچيزي دريافت مي كنند ولي در مراكز خصوصي اين اجبار وجود ندارد و تعرفه هاي پزشكي متناسب با خدمات است از همين رو اختلاف نسبتاً چشمگيري در اين دو مركز پزشكان را به كار در دوشيف ترغيب مي كند."

وي با تاكيد بر اينكه در هيچ كجاي دنيا اختلاف درآمد پزشكان در بخش خصوصي و دولتي به ميزان ايران نيست، افزود:" اگر تعرفه هاي پزشكي اصلاح شود و مانند ساير كشورها تعرفه هاي نسبتاً مشابه اي در اين دو سيستم حاكم باشد، پزشك نيازي به تقلا زدن براي فعاليت توأم در مراكز مختلف ندارد."