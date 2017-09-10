فرصت مجدد ثبت نام در کاردانی نظام جدید علمی کاربردی فراهم شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت ثبت نام مجدد برای متقاضیان پذیرش در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای سال تحصیلی ۹۶ فراهم شد.
وی یادآور شد: با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر تقاضای برخی مراکز و واحدهای علمی کابردی برای فراهم کردن امکان ثبتنام از داوطلبانی که در پذیرش دوره های کاردانی این دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶ که در بازه زمانی ۷ تا ۲۸ مرداد ۹۶ موفق به ثبتنام نشدند، مقرر شده است مهلت مجددی به این منظور تعیین شود.
مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: متقاضیانی که موفق به ثبتنام نشده اند می توانند از امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ۹۶ تا چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، مندرجات اطلاعیه ۱۹ مرداد ۹۶ و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبتنام به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام به صورت اینترنتی انجام میشود، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبتنام اقدام کنند.
توکلی اظهار داشت: مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
وی یادآور شد: پیش از این ۹۴ هزار و ۸۵۱ نفر در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای سال تحصیلی ۹۶ ثبت نام کرده بودند.
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