حوادث رانندگی سمنان۴کشته داشت/ یک‌ میلیون تردد در محور تهران-مشهد

سرهنگحسن خسرو جردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی تعطیلات منتهی به عید غدیر سه سانحه فوتی در استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: کیلومتر ۴۵ جاده میامی-شاهرود ساعت ۱۵:۲۰ روز شنبه واژگونی سواری ۴۰۵ یک کشته و سه مجروح برجای گذاشت که به علت بیتوجهی به جلو، راننده ۲۶ ساله در دم فوت کرد.
وی افزود: در حادثه دیگری طی ساعت ۱۹:۱۷ روز پنجشنبه در محور شاهرود-آزاد شهر محدوده جنگل ابر نیز واژگونی تویوتا لنکروز به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت که در این سانحه هم راننده ۵۰ ساله در دم فوت کرد و در سانحه رانندگی دیگر کیلومتر ۱۱۸ جاده دامغان-جندق ساعت ۱۱:۲۲ روز شنبه واژگونی سواری پراید به علت بیتوجهی راننده به جلو مرگ در دم راننده ۴۴ ساله و دختربچه و مجروحیت شدید سه سرنشین دیگر این خودرو را رقم زد.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه ۵۸ درصد تصادفات رانندگی در تعطیلات سه روز اخیر را واژگونی خودرو شامل میشود، ابراز داشت: در تعطیلات عید غدیر ۲۹ سانحه جرحی نیز به وقوع پیوست که مجموع این حوادث ۶۰ مجروح برجای گذاشت.
خسروجردی بابیان اینکه در این سه روز یکمیلیون و ۱۴۷ هزار تردد در محور مواصلاتی تهران-مشهد حوزه استان سمنان ثبت شد، ابراز داشت: نبستن کمربند ایمنی، صحبت با تلفن همراه در حین رانندگی، رعایت نکردن سرعت مجاز ازجمله خط قرمزهای پلیسراه قلمداد میشود که برای حفظ ایمنی مسافران، پلیس با تخلفات حادثهساز بهشدت برخورد میکند.
وی با اشاره به پایان شهریور و تردد مسافران در محورهای استان سمنان، افزود: کنترل نامحسوس و گشتهای پلیس در محورهای استان افزایشیافته و مسافران میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکل به پایگاههای هلالاحمر و یا پاسگاههای پلیسراه مراجعه کنند.
سالانه ۲۰میلیون زائر علی بن موسی الرضا (ع) از استان سمنان عبور می کند.
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