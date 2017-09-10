دستگیری ۶ نفر از عوامل تیراندازی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمدرضا آمویی" در تشریح این خبر اظهار کرد: هفته گذشته دو نفر به دلیل اختلافات شخصی به درب منزل یکی از شهروندان مراجعه و اقدام به تیراندازی کردند که در پی آن یک نفر مجروح شد.

این مقام انتظامی افزود: این دو نفر پس از متواری شدن توسط ماموران کلانتری ۱۸ سجادیه در اقدامی سریع و به موقع دستگیر و از آنان یک قبضه سلاح گرم کشف شد.

سرهنگ آمویی تصریح کرد: دیگر عوامل مربوط به این اختلاف شخصی در کوچه شهدای رحمان پور (کوچه ثبت) با یکدیگر درگیر شدند و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه یک نفر مصدوم شد.

وی گفت: عوامل دخیل در کوچه ثبت پیش از حضور ماموران از محل متواری شده و بار دیگر در حوالی میدان شهدا اقدام به تیراندازی کردند که در نتیجه آن چهار نفر از منازعان مجروح شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اعلام کرد: در نهایت با تلاش و پیگیری سریع پلیس این شهرستان، هنجار شکنان توسط ماموران کلانتری ۱۸ سجادیه در اطراف میدان شهدا دستگیر شدند.

سرهنگ آمویی با بیان اینکه تا کنون شش نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند، گفت: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور دستگیری دیگر عوامل دخیل در این پرونده همچنان ادامه دارد.