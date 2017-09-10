به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با یادآوری این نکته که طرح‌های ستاد مهر پیش از این نیز انجام می‌شده، اظهار داشت: شهر ما از لحاظ ترافیکی شهری عصبی است که نیاز به آسودگی و آرامش دارد و نباید با طرح‌های اشتباه، این عصبیت را دامن بزنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید طرح‌های ترافیکی ما به این عصبیت دامن بزند، گفت: اینکه دو هفته به دلیل شناور شدن ساعت کاری، اضطراب کاهش پیدا کند؛ خوب است، اما باید طرح‌هایی داشت که تلخی، تندی، عصبیت و اضطراب به دلیل ترافیک کاهش پیدا کند.

عضو شورای اسلامی تهران، ری و تجریش با اشاره به توقف عبور کامیون‌های لبنی در دو هفته اول تصریح کرد: با تشکل‌های صنفی نیز در این رابطه صحبت شده یا از مقام فرمانداری این موضوع ابلاغ شده است که تجربه نشان داده نگاه فرماندهی، حوزه را تلخ‌تر می‌کند و اگر مدیریت بر اساس تفاهم باشد، منشأ اثر بیشتری دارد.