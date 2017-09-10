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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

عضو شورای شهر تهران درخواست کرد؛

توجه به اصناف در برنامه‌ریزی‌های ترافیکی

توجه به اصناف در برنامه‌ریزی‌های ترافیکی

عضو شورای اسلامی تهران، درخواست کرد؛ در تصمیم‌گیری‌های ترافیکی با نمایندگان اصناف مشورت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با یادآوری این نکته که طرح‌های ستاد مهر پیش از این نیز انجام می‌شده، اظهار داشت: شهر ما از لحاظ ترافیکی شهری عصبی است که نیاز به آسودگی و آرامش دارد و نباید با طرح‌های اشتباه، این عصبیت را دامن بزنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید طرح‌های ترافیکی ما به این عصبیت دامن بزند، گفت: اینکه دو هفته به دلیل شناور شدن ساعت کاری، اضطراب کاهش پیدا کند؛ خوب است، اما باید طرح‌هایی داشت که تلخی، تندی، عصبیت و اضطراب به دلیل ترافیک کاهش پیدا کند.

عضو شورای اسلامی تهران، ری و تجریش با اشاره به توقف عبور کامیون‌های لبنی در دو هفته اول تصریح کرد: با تشکل‌های صنفی نیز در این رابطه صحبت شده یا از مقام فرمانداری این موضوع ابلاغ شده است که تجربه نشان داده نگاه فرماندهی، حوزه را تلخ‌تر می‌کند و اگر مدیریت بر اساس تفاهم باشد، منشأ اثر بیشتری دارد.

کد مطلب 4082739
نورا حسینی

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