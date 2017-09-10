کمیته ایمنی کارگاههای ساختمانی استان قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیته ایمنی استان قزوین با حضور نمایندگانی از معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی، شهرداری قزوین، سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان در محل اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل شد.

حامد عبدالرزاقی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته ایمنی استان بر اساس دستور العمل وزارت راه و شهرسازی در استان قزوین تشکیل شده و تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث ساختمانی که از سوی دستگاههای مربوط به این کمیته گزارش خواهد شد را عهده دار است.

وی در مورد اهداف این کمیته بیان کرد: هدف از تشکیل این کمیته به حداقل رساندن حوادث ساختمانی و جلوگیری از تکرار آنها است.

وی افزود: حوادث ساختمانی منجر به صرف منابع هنگفت و بعضا غیرقابل جبران در بخش های ساخت و ساز شده است.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی قزوین گفت: در این جلسه برنامه کاری کمیته برای سال ۹۶ مورد تصویب قرار اعضای این کمیته گرفت.

وی در مورد مصوبات کمیته ایمنی در این جلسه عنوان کرد: ایجاد مقدمات لازم به منظور استفاده از مسئول ایمنی در کارگاههای ساختمانی با بیش از ۳۰۰۰ متر مربع و یا بیشتر از ۱۸ متر ارتفاع از روی پی و همچنین گودهای با خطر بسیار زیاد مطابق با مصوبات ۱۷/۳/۹۶ هیات چهارنفره استان از جمله موارد طرح شده در این جلسه بود.

عبدالرزاقی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات، پیگیری برگزاری آموزشهای مورد نیاز برای مسئولان ایمنی در کارگاههای ساختمانی و ضرورت ایجاد سیستم ارتینگ از ابتدای شروع پروژه در کارگاههای ساختمانی به منظور جلوگیری از حوادث برق گرفتگی در حین کار از جمله دیگر مصوبات اولین جلسه کمیته ایمنی کارگاههای ساختمانی استان است.

وی در ادامه گفت: پیگیری اصلاح نظام نامه کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی به جهت الزام به وجود جزئیات و نقشه های مربوط به رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی در نقشه های ساختمانی از جمله جزئیات مربوط به نرده های های موقت و حفاظهای ایمنی در نقاط پرتگاهی کارگاههای ساختمانی، ایجاد سازوکارهای مناسب به جهت ایجاد فرهنگ سازی و همچنین آموزش مالکان و سرمایه گذاران و سایر عوامل پروژه خصوصا در شهرهای کوچک استان و همچنین شناسایی موراد پرخطر به جهت عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظت در حین کار و پیگیری ایجاد ساز و کارههای لازم به منظور برخورد مناسب و قاطع دستگاههای متولی از جمله اداره کل کار و رفاه اجتماعی، شهردرای ها، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با کارگاههای متخلف در این زمینه از دیگر موضوعات مورد تصویب اعضای کمیته ایمنی کارگاههای ساختمانی استان قزوین در اولین نشست این کمیته بوده است.