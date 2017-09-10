مدارس زنجان مقاوم سازی شدند

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجهیز مدارس استان زنجان درآستانه بازگشایی مدارس استان زنجان افزود: ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید رایانه ، میز، نیمکت ، تخته ، تجهیزات اداری وسایر لوازم برای مدارس استان زنجان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: کلاسهای درسی هم که نیازمند تعمیرات وبهسازی بودند نیز باهزینه ۹۰۰ میلیون تومانی برای سال تحصیلی جدید آماده شده است.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: باتوجه به اینکه فصل سرما همزمان با آغازسال تحصیلی دراستان شروع می شود ۱۱۷ مدرسه استان شامل ۴۰۰ کلاس درس با اعتبار۳.۵ میلیاردتومان به سیستم گرمایشی مرکزی مجهز شده است.

عسگری با بیان اینکه امسال ۲هزارو۲۰۰ مدرسه استان پذیرای دانش آموزان خواهدبود، ابراز کرد: ۷مدرسه استان زنجان مقاوم سازی شده و تا آغاز سال تحصیلی جدید ۳ آموزشگاه در استان زنجان به بهره برداری می رسد.

مدیر کل نوسازی استان زنجان گفت: اداره کل نوسازی وظیفه ساخت مدارس جدید و توسعه فضاهای آموزشی رابر عهده دارد.