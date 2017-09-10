۷۰ درصد تولیدات کشور بازار فروش ندارد

عبدالوهاب سهل آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد تولیدات صنعت در بازار کشور جذب می‌شود و برای ۷۰ درصد تولیدات کشور بازار خالی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت تسهیلات قابل ملاحظه‌ای را برای رشد واحدهای تولیدی در نظر گرفته است، افزود: نمی‌توان ادعا کرد که این تسهیلات توانسته تاثیر مثبت و صددرصدی در تحرک صنعتی ایران بگذارد چرا که اقتصاد ما از عملکرد ناصحیح ساختار نظام بانکی به‌شدت رنج می‌کشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود تسهیلات هیچ سودی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: باید پذیرفت امروز نمی‌توان با بانک‌هایی که مراجع عظام تقلید کشور و جوامع بین‌المللی آنها را قبول ندارند به رشد و توسعه برسیم بدین‌ترتیب اصلاح ساختار بانکی ضرورتی و اجتناب‌ناپذیر است.

سهل‌آبادی با اشاره به اینکه صادرات در ایران با مشکلات مواجه است، گفت: یکی از اقداماتی که دولت و بخش خصوصی باید انجام دهد، توسعه و رونق صادرات است.

وی گفت: اگر بخش تولید و صنعت کشور فعال شود و متعاقبا مشکلات آن رفع شود شاهد توسعه حوزه صادرات خواهیم بود. در همین راستا باید بیش از پیش در بازارهای هدف حضور پیدا کنیم.