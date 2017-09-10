به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی پس از پایان ششمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: ترافیک و آلودگی هوا برای شهر تهران معضلی شده است و ان‌شاءالله طی ۴ سال آینده در رفع آن خواهیم کوشید.

وی تصریح کرد: مدیریت ترافیک در شهر و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش سرفاصله‌ زمانی قطارها و ارائه خدمات در ۴ سال آینده مدنظر قرار دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در تهران با مقوله تراموا غریبه هستیم و یکی از راه‌های کاهش ترافیک و گسترش حمل و نقل عمومی از این بخش است؛ راه‌اندازی خط تراموا از برنامه‌های مدیریت شهری است.

پورسیدآقایی گفت: با توجه به نزدیک شدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی و افزایش ترافیک، برنامه‌هایی برای کاهش ترافیک با همکاری پلیس خواهیم داشت؛ بخشی از پرسنل شهرداری با پلیس راهور در خصوص کاهش ترافیک همکاری خواهند داشت.

وی اظهار کرد: توزیع اقلام غذایی توسط کامیون بارها که موجب ترافیک بیشتر می‌شود، از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۱۰:۳۰ در محدوده زوج و فرد محدود خواهیم کرد.

پورسیدآقایی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کاهش ترافیک در شهر تهران در آستانه مهرماه گفت: این کار با همکاری شهروندان، شدنی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد: خواهشم این است که خانواده‌ها در ابتدای مهرماه در جلوی مدارس تجمع نکنند و وسایل نقلیه خود در فاصله‌های ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر پارک کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی معاونت‌های شهرداری باید یک همکاری نزدیکی را با یکدیگر داشته باشند و دو معاونت به خصوص معاونت شهرسازی و حمل و نقل همکاری‌شان باید بیش از سایر معاونت‌ها باشد و ما در دوره جدید تلاش خواهیم کرد این همکاری بیش از گذشته باشد.

پورسیدآقایی در خصوص ساماندهی سرویس مدارس شهر تهران توضیح داد: ایده ما این است که سرویس‌های مدارس استاندارد باشد و در حال حاضر نیز در سطح محدودی، ماشین‌های ونی به سرویس‌های مدارس اضافه خواهد شد که با آرم خاصی مشخص شده‌اند.

وی بیان داشت: ماشین‌هایی که ایمنی کافی برخوردار نیستند از سرویس مدارس حذف می‌شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: به دنبال این هستیم که اردوهای دانش‌آموزی نیز از طریق ماشین‌های استاندارد انجام شود و این در حالی است که به صورت نمونه شرکتی اقدام به وارد کردن تعدادی خودروهای ون به صورت استاندارد کرده است.

پورسیدآقایی ضمن اشاره به توسعه حمل و نقل ریلی در ۴ سال آینده گفت: یکی از برنامه‌های مدیریت شهری در دوره جدید راه‌اندازی خط تراموا است.